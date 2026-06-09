Trump, Todd Blanche\'ı Adalet Bakanı Adayı Gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Todd Blanche'ı Adalet Bakanlığı görevine resmen aday gösterdiği bildirildi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, nisan ayında görevden alınan Pam Bondi'nin yerine Adalet Bakanı Vekili olan Todd Blanche'ı, Adalet Bakanlığı görevine resmen aday gösterdiği ve Blanche'ın göreve atanabilmesi için adaylığının Senato'nun onayına sunulduğu kaydedildi. Blanche'ın göreve resmen atanabilmesi için Senato'da yapılacak oylamada çoğunluğun desteğini alması gerekiyor.
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