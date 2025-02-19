Trump, Ukrayna'nın Davet Edilmemesiyle İlgili Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
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Trump, Ukrayna'nın Davet Edilmemesiyle İlgili Açıklamalarda Bulundu

Trump, Ukrayna\'nın Davet Edilmemesiyle İlgili Açıklamalarda Bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'daki ABD-Rusya görüşmelerine Ukrayna'nın davet edilmemesiyle ilgili sert eleştirilerde bulundu. Ukrayna'nın savaşın sona erdirilmesi için daha önce fırsat bulduğunu ancak bunu değerlendirmediğini söyledi.

19.02.2025 09:37  Güncelleme: 09:39
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ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'daki ABD- Rusya görüşmelerine Ukrayna'nın neden davet edilmediğiyle ilgili, "Bugün duydum ki 'biz davet edilmedik' diyorlarmış. Üç yıldır oradasınız, üç yıl önce bunu bitirmeliydiniz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin konuştu. Suudi Arabistan'daki görüşmelerin iyi başladığını ve sürecin iyi gideceğini umduğunu belirten Trump, savaşta yüz binlerce askerin öldüğünü ve bunun artık sona ermesi gerektiğini bildirdi.

Trump, Ukrayna'nın Suudi Arabistan'daki ABD-Rusya görüşmelerine neden davet edilmediği konusunda da açıklamada bulundu. Ukrayna'nın savaşı daha önce bitirme imkanına sahip olduğu halde Joe Biden yönetiminin de desteğiyle savaşı sürdürmeyi tercih ettiğini savunan Trump, "Bugün duydum ki 'biz davet edilmedik' diyorlarmış. Üç yıldır oradasınız, üç yıl önce bunu bitirmeliydiniz. Hiç başlamamalıydınız. Daha önce bir anlaşma yapabilirdiniz. Ukrayna için öyle bir anlaşma yapabilirdim ki, onlara neredeyse tüm topraklarını verebilirdim. Ama onlar bu şekilde yapmamayı tercih ettiler. ve Başkan Biden, bu konuda ne kadar yanlış hareket ettiğine dair en ufak bir fikri bile yok. Çok kötü ve üzücü" ifadelerini kullandı.

Avrupa barış gücü askerlerinin Ukrayna'da konuşlanması ihtimaline sıcak baktığını kaydeden Trump, "Eğer bunu yapmak istiyorlarsa bu harika. Ben buna varım. Eğer bunu yapmak istiyorlarsa bu iyi olur" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Trump, Ukrayna'nın Davet Edilmemesiyle İlgili Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika

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