Trump ülkeden ayrılacak düzensiz göçmenlere para ve uçak bileti verecek - Son Dakika
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Dünya

Trump ülkeden ayrılacak düzensiz göçmenlere para ve uçak bileti verecek

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ABD Başkanı Donald Trump, ülkeden gönüllü bir şekilde ayrılmayı planlayan düzensiz göçmenlere para ve uçak bileti vermek istediklerini belirtti.

16.04.2025 09:45
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ABD Başkanı Donald Trump, göçmen politikasına dair açıklamalarda bulundu. Trump, şu an 'kötü' göçmenleri ülkeden sınır dışı etmeye devam ettiklerini belirterek, ülkeden ayrılmak isteyen düzensiz göçmenler için bir program üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Gönüllü olarak ABD'den ayrılacak düzensiz göçmenlere para ve uçak bileti vermek istediklerini belirten Trump, "Eğer iyilerse ve geri dönmelerini istiyorsak, onları olabildiğince çabuk geri almak için birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Trump ülkeden ayrılacak düzensiz göçmenlere para ve uçak bileti verecek
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Trump ülkeden ayrılacak düzensiz göçmenlere para ve uçak bileti verecek - Son Dakika

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