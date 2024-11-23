Trump ve NATO Genel Sekreteri Florida\'da Güvenlik Meselelerini Görüştü

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Florida'da görüştü. Görüşmede 'küresel güvenlik meseleleri' ele alındı.

ABD'nin 47'nci başkanı Donald Trump, seçim sonrası ilk kez NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi. Florida'da gerçekleştirilen görüşmede, NATO'nun karşı karşıya olduğu küresel güvenlik sorunları ele alındı. Rutte ayrıca Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olması beklenen Mike Waltz ve ulusal güvenlik ekibinin diğer üyeleriyle de bir araya geldi.