Trump, yapay zeka ismi için \'Supreme Intelligence\' dahil üç isim önerdi

Trump, yapay zeka ismi için 'Supreme Intelligence' dahil üç isim önerdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Başkanı Donald Trump, 'Yapay Zeka' ismini yanlış ve yetersiz bulduğunu belirterek değiştirilmesi çağrısı yaptı. Trump, alternatif olarak 'Superior Intelligence', 'Extreme Intelligence' ve 'Supreme Intelligence' isimlerini sundu ve herkesi oy kullanmaya çağırdı.
ABD Başkanı Donald Trump, 'yapay zeka' isminin değiştirilmesini önerdi.
ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yapay zekayla ilgili paylaşımda bulundu. Trump, "Birçok kişi, 'Yapay Zeka' ifadesinin, yapay zeka kavramına kıyasla yanlış ve oldukça yetersiz olduğunu düşünüyor. Bu yeni olgu için çok daha zarif ve isabetli tanımlamalar; "Superior Intelligence (Üstün Zeka)', 'Extreme Intelligence (Aşırı Zeka)' ve 'Supreme Intelligence (Süper Zeka)' olabilir. Bu bir ankettir; herkesin oy kullanmasından memnuniyet duyarım! Sizce, giderek büyüyen bu 'Devrim' için en iyi isim hangisi?" açıklamasında bulundu.
Kaynak: DHA
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