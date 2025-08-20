Trump Yönetimi Güvenlik İzinlerini İptal Etti

ABD'de Donald Trump yönetiminin, 37 ulusal istihbarat yetkilisinin güvenlik izinlerini iptal ettiği bildirildi.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik izninin 'ayrıcalık' olduğunu belirtti. Gabbard, "Kamu güvenini istismar ederek istihbaratı siyasallaştıran ve manipüle eden, yetkisiz şekilde gizli bilgileri sızdıran ve/veya mesleki standartları kasıtlı ve ağır biçimde ihlal eden 37 aktif görevdeki ve eski istihbarat görevlisinin güvenlik izinleri iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.