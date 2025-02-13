Trump Yönetimine Dava: 8 Başmüfettiş İşten Çıkarmalara İtiraz Etti

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ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından işlerine son verilen 8 hükümet kurumundan başmüfettiş, toplu işten çıkarma nedeniyle Trump yönetimine dava açtı.

Washington'daki federal mahkemede açılan davada 8 başmüfettiş, Trump yönetiminden şikayetçi oldu. Savunma, Gazi İşleri, Sağlık ve İnsan Hizmetleri, Dışişleri, Eğitim, Tarım ve Çalışma Bakanlıkları ile Küçük İşletme İdaresi başmüfettişleri tarafından verilen dilekçede, yargıçtan, Trump'ın işten çıkarmaları 'hukuka aykırı' ilan etmesi ve müfettişlerin kurumlardaki pozisyonlarına geri dönmesi talep edildi.