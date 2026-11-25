ABD Başkanı Donald Trump'ın yatırım hesapları bu yıl çip üreticisi Nvidia'nın hisselerinde en az 44 kez alım ya da satım yaptı. Bu sayı, Trump'ın mali beyanlarını inceleyen BBC'nin haberinde ortaya kondu.

Hükümet Etik Ofisi'ne sunulan son beyanlara göre hesaplar ocak-eylül döneminde 5,2 milyon ile 17 milyon dolar arasında Nvidia hissesi aldı, 4,4 milyon ile 12 milyon dolar arasında hisse sattı. Portföylerde 2025 sonunda 12,5 milyon ile 58 milyon dolar arasında Nvidia hissesi bulunuyordu. Beyanlarda işlemler alt ve üst sınırla bildirildiği için kesin tutar hesaplanamıyor.

BEYAZ SARAY: TRUMP İŞLEMLERE KARIŞAMIYOR

Beyaz Saray, Trump'ın hisse ve tahvil portföyünün bağımsız üçüncü taraflarca yönetildiğini açıkladı. Açıklamada, Trump'ın da ailesinin de portföyün nasıl yatırıldığına ya da alım satımların ne zaman yapıldığına yön verme, etki etme ya da görüş bildirme imkânının bulunmadığı belirtildi.

Beyanlar, Nvidia'da son iki haftada yaşanan çalkantıyı kapsamıyor. Şirketin kurucu ortağı ve üst yöneticisi Jensen Huang, evlilik dışı ilişki haberlerinin ardından 12 Kasım'da istifa etmişti. Bu ilişkilerden birinin Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu öne sürülen bir kadınla yaşandığı iddia edilmiş, istifanın ardından şirketin hisseleri sert düşmüştü.

HUANG DÖNDÜ, HİSSE BİR GÜNDE YÜZDE 31 YÜKSELDİ

Nvidia yönetim kurulu pazartesi günü 63 yaşındaki Huang'ı yeniden göreve getirdi. Trump, ABD basınına kurulu ikna etmek için "anlaşmayı kendisinin yaptığını" söyledi. Kurul ise ABD yönetiminin üst düzeylerinden Huang'ın "ulusal güvenlik riski oluşturmadığı" yönünde görüş aldığını bildirdi.

Huang'ın dönüşüyle şirketin hisseleri bir günde yüzde 31 yükseldi, piyasa değerine yaklaşık 1 trilyon dolar eklendi. Hisseler yine de iddiaların gündeme gelmesinden önceki düzeyin altında işlem görüyor. Cumhuriyetçi ve Demokrat siyasetçiler hem Nvidia'nın Çin'e ileri çip ihracatı kurallarına uyumu hem de Trump'ın bu atamadaki rolü konusunda kaygılarını dile getiriyor.

TARİHÇİ: BAŞKANLIK TARİHİNDE ÖRNEĞİ YOK

Virginia Üniversitesi Miller Merkezi'nden başkanlık tarihçisi Barbara Perry, durumun bir emsali olmadığını belirterek "Başkanlık makamında bugüne kadar gördüğümüz her şeyin ötesinde" dedi.

Nvidia, S&P 500 endeksinin yüzde 6'sından fazlasını oluşturuyor ve endekste Apple'dan sonra en değerli ikinci şirket konumunda. Trump'ın hesapları Apple hisselerinde de sık sık işlem yapıyor. Mali beyan raporuna göre Trump, ikinci döneminin ilk yılında çeşitli yatırım ve ticari faaliyetlerden en az 2,2 milyar dolar kazandı.

Kaynak: BBC