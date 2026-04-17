TU Berlin'in İlk Türk Rektörü Göreve Başladı

17.04.2026 12:04
Prof. Dr. Fatma Deniz, TU Berlin’in rektörü olarak göreve başladı, törene bin davetli katıldı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya'nın önde gelen yükseköğretim kurumlarından Berlin Teknik Üniversitesi'nin (TU Berlin) ilk Türk kökenli rektörü Prof. Dr. Fatma Deniz, düzenlenen törenle görevine başladı. Üniversitenin en büyük amfisi Audimax'ta gerçekleştirilen "Geleceği Şekillendirmek – TU Berlin'in 80 Yılı ve Rektörün Göreve Başlaması" başlıklı törene yaklaşık bin davetli katıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan İngiltere'nin Almanya Büyükelçisi Andrew Mitchell, üniversitenin 80 yıllık başarı hikayesine dikkati çekerek Prof. Dr. Deniz'e yeni görevinde başarılar diledi. Etkinliğe, Almanya Federal Araştırma, Teknoloji ve Uzay Bakanlığı Parlamenter Müsteşarı Dr. Silke Launert ile Berlin Eyaleti Bilim ve Araştırma Senatörlüğü Müsteşarı Dr. Henry Marx da katılarak birer konuşma yaptı. Öğrenci temsilcisi Teresa Immler de Deniz'in öğrenciler için ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

Konuşmasına Almanca, İngilizce ve Türkçe selamlamayla başlayan Prof. Dr. Deniz, bilimsel özgürlüğün önemine vurgu yaptı. Almanya'da bilimsel özgürlüğün anayasal güvence altında olduğunu hatırlatan Deniz, bu değerin korunmasının ortak bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Dünyanın hızlı bir teknolojik dönüşüm sürecinden geçtiğini dile getiren Deniz, yapay zeka ve veri teknolojilerinin sunduğu fırsatlara işaret ederek, "Eskiden yıllar süren çalışmalar bugün saniyeler içinde yapılabiliyor. Bu yalnızca kısa vadeli bir değişim değil, aynı zamanda büyük bir fırsat" dedi.

Görev süresince dört temel hedef belirlediklerini açıklayan Deniz, bu hedefleri araştırma ve inovasyonda mükemmellik, ulusal ve uluslararası konumlandırma, geleceğe yönelik eğitim ve güçlü kurumsal yapılar oluşturmak şeklinde sıraladı.

Üniversitelerin başarısının sürekli kendini sorgulama, yeniliğe açıklık ve ortak hedeflere odaklanma ile mümkün olduğunu kaydeden Deniz, "Mükemmellik tesadüf değildir; sorumluluk alan, birlikte çalışan ve yeni yollar denemekten çekinmeyen insanların eseridir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Dr. Henry Marx, Prof. Dr. Fatma Deniz'e rektörlüğe başlaması dolayısıyla sembolik yüksekokul silindirini takdim etti. Törenin ardından Prof. Dr. Deniz, davetlilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Berlin Teknik Üniversitesi, 9 Nisan 1946'da kuruldu. İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan Almanya'nın ilk teknik üniversitesi olan Berlin Teknik Üniversitesi'nde Türk kökenli bir akademisyenin rektörlüğü seçilmesi de Almanya'daki 65 yıllık göç tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: ANKA

Berlin, Kültür, Dünya, Son Dakika

