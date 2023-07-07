Tunus'ta ırkçı çatışmalar: Göçmenlere yönelik şiddet artıyor - Son Dakika
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Tunus'ta ırkçı çatışmalar: Göçmenlere yönelik şiddet artıyor

Tunus'ta ırkçı çatışmalar: Göçmenlere yönelik şiddet artıyor

07.07.2023 14:40

Tunus'un en büyük şehirlerinden birinde ırkçı çatışmalar, Pazartesi günü bir adamın öldürülmesinin ardından tırmanışa geçti. Alt Sahra göçmenlerinin, 4 Temmuz Salı günü bir adamın ölümünün ardından süren ırkçı gerilimler sırasında Tunus'ta 'teraslardan atıldıkları' ve 'kılıçlarla saldırıya uğradıkları' belirtildi. Acil tıp uzmanı Lazhar Neji, Tunus'ta yabancılara yönelik şiddetli gece hakkında konuştu ve Sfax adlı sahil kentinde 'insanlık dışı' saldırıya maruz kalan 30 ila 40 göçmen olduğunu belirtti. Bay Neji, hastanenin, öfkeli saatler sırasında yaralanan çok sayıda göçmeni kabul ettiğini belirtti. Bu olay, Tunus'un ikinci büyük şehri olan ve birçok göçmenin Avrupa'ya yolculuğunun başladığı Sfax'da, gerilimlerin patlamasına neden oldu.

Tunus'un en büyük şehirlerinden birinde ırkçı çatışmalar, Pazartesi günü bir adamın öldürülmesinin ardından tırmanışa geçti. Alt Sahra göçmenlerinin, 4 Temmuz Salı günü bir adamın ölümünün ardından süren ırkçı gerilimler sırasında Tunus'ta "teraslardan atıldıkları" ve "kılıçlarla saldırıya uğradıkları" belirtildi.

Tunus'ta ırkçı çatışmalar: Göçmenlere yönelik şiddet artıyor

Acil tıp uzmanı Lazhar Neji, Tunus'ta yabancılara yönelik şiddetli gece hakkında konuştu ve Sfax adlı sahil kentinde "insanlık dışı" saldırıya maruz kalan 30 ila 40 göçmen olduğunu belirtti - bu kişiler arasında kadınlar ve çocuklar da bulunuyordu. Bay Neji, bu iddiayı, "insanlık dışı, kanlı bir gece" olarak tanımlayıp kınadığı sivil toplum örgütü Sayeb Trottoir'un Facebook sayfasında dile getirdi.

Bay Neji, hastanenin, öfkeli saatler sırasında yaralanan çok sayıda göçmeni kabul ettiğini belirtti. Bu rapor, bir adamın Pazartesi günü bir göçmenle çıkan tartışma sırasında bıçaklanarak öldürülmesinin ardından yerel halkın intikam sözü verdiği sırada ortaya çıktı. Bu olay, Kamerunlu üç şüphelinin tutuklanmasına yol açtı.

Bu olay, Tunus'un ikinci büyük şehri olan ve birçok göçmenin Avrupa'ya yolculuğunun başladığı Sfax'da, gerilimlerin patlamasına neden oldu. Yüzlerce yerli, tüm yasadışı göçmenlerin sınır dışı edilmesini talep ederken yanmayan lastiklerle sokakları bloke etti.

Göçmenlere yönelik öfke, polisin onlarca göçmeni evlerinden kovaladığını ve onları, şehir sakinlerinin alkışları eşliğinde polis arabalarına bindirdiğini gösteren bir video dahil, sosyal medyada paylaşılan videolarda da görüldü.

Bazı göçmenler tutuklanırken, diğerleri Tunus dışına çıkarıldı. Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu'nun başkanı Romdane Ben Amor, salı günü güvenlik güçlerinin Sfax bölgesinden "100 göçmen ve mülteciyi" Libya sınırına doğru götürdüğünü belirtti.

Forum, bazılarının "dövüldüğünü ve kötü muamele gördüğünü" iddia etti ve yetkilileri "bu gerçekleri açıklığa kavuşturmaya ve bu kişilere bakım sağlamak için acil olarak müdahale etmeye" çağırdı.

Tunus'a taşınan genç bir Kongo'lu olan Jonathan Tchamou, Sfax'ta olmaktan "gerçekten korktuğunu" itiraf etti. Tchamou, şiddet dolu gece sonrası, şehirden ayrılmak için tren istasyonuna koşan onlarca göçmenden biriydi.

Tunuslu adamın ölümü, göçmenlere karşı olumsuz tutumu artırdı ve Tunus Devlet Başkanı Kais Saied'in Şubat ayında yasadışı göçmenlerin ülkeye şiddet getirdiğini iddia eden yorumlarının ardından geldi.

Tunus, topraklarında yaklaşık 12 milyon kişi barındırıyor ve Afrika'nın diğer bölgelerinden tahmini 21.000 göçmene ev sahipliği yapıyor, bu da onları toplam nüfusun yüzde 0.2'si yapıyor.

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