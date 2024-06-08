Türk Astronot Atasever, Uzay Yolculuğunu Başarıyla Tamamladı

Dünya

(ANKARA) - Türkiye'nin uzaya ikinci kez astronot gönderme projesinin yer aldığı Galactic 07 misyonu kapsamında araştırmacı astronot Tuva Cihangir Atasever'in bulunduğu VSS Unity uzay aracı, 1 saat 10 dakikalık yolculuğun ardından dünyaya döndü.

Uzay uçuşunda Atasever'in yanı sıra uçuşu gerçekleştiren iki pilot ve ABD'den iki, İtalya'dan bir özel astronot yer aldı.

Uzay yolculuğunun en önemli aşaması olan ve Atasever'in de deneylerini uygulamayı plandığı, zirve irtifa ve mikro yer çekimi aşaması, daha sonra, serbest düşüş şeklinde gerçekleşti ve yaklaşık 3 dakika sürdü. Zirve irtifadaki mikro yer çekimi deneyiminden sonra VSS Unity atmosfere yeniden giriş yaptı ve inişini başarıyla gerçekleştirdi.

Atasever'in gerçekleştirdiği 7 test, temel olarak uzay ortamında insan vücudundaki fizyolojik değişiklikleri incelemeyi amaçlıyor.

Atasever, inişin ardından, "Bu görevde gençler için uçtum, genç nesil belki daha da ileri gidebilir, Ay'a gidebilir. Onlara söyleyeceğim tek bir şey var, lütfen daha büyük hayaller kurun ve benim yaptığımı geçin" dedi.