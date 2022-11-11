Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zirveye damga vuran FETÖ çağrısı: Siz kardeşlerimizin desteğine güveniyoruz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zirveye damga vuran FETÖ çağrısı: Siz kardeşlerimizin desteğine güveniyoruz

11.11.2022 08:59

Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir cinayet ve casusluk şebekesi olan FETÖ ile mücadelemizde siz kardeşlerimizin desteğine güveniyoruz. FETÖ'nün bertaraf edilmesi noktasında sizlerle her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet ve Hükümet Başkanları 9. Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'ın başkenti Semerkant'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ebedi Şehir" Kongre Merkezi'ne gelişinde Mirziyoyev tarafından karşılandı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ev sahipliğinde "Türk Medeniyeti için Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru" temasıyla Semerkant'ta düzenlenen TDT Devlet Başkanları 9'uncu Zirvesi öncesinde liderler aile fotoğrafı için bir araya geldi. Kongre Merkezi'nde çekilen aile fotoğrafında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile gözlemci ülkeler Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdimuhamedov ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi'ne damga vuran FETÖ sözleri

"FETÖ İLE MÜCADELEDE DESTEĞİNİZİ BEKLİYORUZ"

Aile fotoğrafı sonrası Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları 9'uncu Zirvesi başladı. Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir cinayet ve casusluk şebekesi olan FETÖ ile mücadelemizde siz kardeşlerimizin desteğine güveniyoruz. FETÖ'nün bertaraf edilmesi noktasında sizlerle her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi'ne damga vuran FETÖ sözleri

"GEREKLİ MÜDAHALELERDE BULUNUYORUZ"

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Haklı mücadelesinde olduğu gibi barış arayışlarında da Azerbaycan'ın yanındayız. Ukrayna'da 9 aydır süren çatışmaların adil bir barışla sona ermesi için gayret ediyor, gıda krizinin önüne geçmek için de gerekli müdahalelerde bulunuyoruz.

"DÜNYANIN EN FAZLA MÜLTECİYE EV SAHİPLİĞİ YAPAN ÜLKESİYİZ"

2014 yılından bu yana dünyanın en fazla mültecisine ev sahipliği yapan ülkeyiz. Düzensiz göçün engellenmesi ve işbirliğimizi artırmamızda fayda görüyoruz. Ticaret, ulaştırma ve enerji başlıklarında aramızdaki başlıkların derinleştirilmesine önem veriyoruz. Türk Yatırım Fonu'nun mümkün olan en kısa sürede hayata geçmesi faydalı olacaktır.

Ortak coğrafyamız, stratejik enerji koridorlarının kavşağında yer alıyor. Bakü-Tiflis- Ceyhan boru hattı küresel düzeyde en başarılı enerji projeleri arasındadır. Enerji alanında teşkilatımız bünyesinde ortak projelere bu nedenle büyük önem atfediyoruz. Bilimsel çalışmalarımıza hız vermeliyiz."

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Özbekistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zirveye damga vuran FETÖ çağrısı: Siz kardeşlerimizin desteğine güveniyoruz - Son Dakika


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