Türk Sinemasının İki Duayeni Münih'te - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Türk Sinemasının İki Duayeni Münih'te

Türkan Şoray ve Müjde Ar, Münih Türk Film Günleri'nde onur konukları olarak ağırlandı.

05.04.2025 00:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: İlhan Baba

(MÜNİH)Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Münih Türk Film Günlerine Türk sinemasının duayen isimleri Türkan Şoray ve Müjde Ar damga vurdu. Şoray ve Ar, Münih Başkonsolosluğu tarafından "Onur Konukları" olarak ağırlanırken,  Başkonsolos Süalp Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen özel davette, Güney Bavyera'daki Türk toplumunun çeşitli kesimlerinden önemli isimler de bir araya geldi.

Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, Türk sinemasının duayen isimleri Türkan Şoray ve Müjde Ar'ın Münih'te bulunmasının hem Başkonsolosluk hem de Türk toplumu için anlamlı bir anı olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yıl ve bu yıl Münih Türk Film Günleri kapsamında onur ödülüne layık görülen kıymetli sanatçılarımızı hayranlarıyla buluşturmak bizim için büyük bir mutluluk" dedi. Erdoğan, davete katılan sanatçılara teşekkür ederek kendilerine birer şilt takdim etti. Başkonsolos Erdoğan, sözlerini "Türk sinemasının iki büyük ismini burada ağırlamaktan büyük onur duyduk. Kendilerini yeniden Münih'te görmek bizi mutlu eder" diyerek tamamladı.

Sanat ve müziğin buluştuğu unutulmaz gece

Geceye, akademiden sanata, iş dünyasından kültür camiasına kadar birçok seçkin davetli katıldı. Etkinliğe damga vuran bir diğer isim ise genç piyano sanatçısı Can Saraç oldu. Geçtiğimiz ay Düsseldorf'ta düzenlenen ICMA Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri'nde "Discovery Award"a layık görülen Saraç, sanatçılar onuruna etkileyici bir piyano resitali sundu. Gecede genç orkestra şefi Cem Maximilian Haberstock da hazır bulundu.

Sanatseverlerin ilgiyle izlediği performans sonrası konuşan Başkonsolos Erdoğan, "Onur konuklarımızın büyük ilgi gösterdiği genç sanatçılarımız, geceye renk kattı. Müziğiyle bu özel geceye değer katan Can Saraç'a ve tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Münih'te olmak büyük mutluluk

Türkan Şoray ve Müjde Ar ise kendilerini büyük bir sevgiyle karşılayan Münih'te ve Güney Bavyera'daki Türk toplumu ile bir arada olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Her iki sanatçı da gecenin kendileri için özel bir anlam taşıdığını ve benzeri buluşmaların Türk kültürünün yurt dışında yaşatılması adına çok değerli olduğunu vurguladı.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Türkan Şoray, Etkinlikler, Müjde Ar, Magazin, Almanya, Kültür, Sinema, Sanat, Müzik, Dünya, Münih, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türk Sinemasının İki Duayeni Münih'te - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den ABD’nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki
İmamoğlu: Ankara ve İstanbul’da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız İmamoğlu: Ankara ve İstanbul'da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız
Dursun Özbek derbi biter bitmez telefona sarılmış Dursun Özbek derbi biter bitmez telefona sarılmış
Otomotiv devi üretimini durdurdu Otomotiv devi üretimini durdurdu
Yapım şirketine çağrılan Aybüke Pusat için karar verildi Yapım şirketine çağrılan Aybüke Pusat için karar verildi
Volkan Demirel Fenerbahçe’nin başına geçeceği tarihi açıkladı Volkan Demirel Fenerbahçe'nin başına geçeceği tarihi açıkladı
Hazırlık yapıyorlar Elon Musk’a büyük şok yaşatacaklar Hazırlık yapıyorlar! Elon Musk'a büyük şok yaşatacaklar
Survivor Hilmi Cem İntepe’nin mutlu günü Yakın arkadaşları yalnız bırakmadı Survivor Hilmi Cem İntepe'nin mutlu günü! Yakın arkadaşları yalnız bırakmadı
Narin Güran’ın son görüntüsü ortaya çıktı Narin Güran'ın son görüntüsü ortaya çıktı
İBB’ye yönelik soruşturmada Taşkın’ın eski şoförü itirafçı oldu: Para çantalarını arabada gördüm İBB'ye yönelik soruşturmada Taşkın'ın eski şoförü itirafçı oldu: Para çantalarını arabada gördüm
Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam

22:10 Narin Güran’ın son görüntüsü ortaya çıktı Narin Güran'ın son görüntüsü ortaya çıktı
21:58 İBB’ye yönelik soruşturmada Taşkın’ın eski şoförü itirafçı oldu: Para çantalarını arabada gördüm İBB'ye yönelik soruşturmada Taşkın'ın eski şoförü itirafçı oldu: Para çantalarını arabada gördüm
21:01 Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam
19:37 ABD’de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk 3 kez astım krizi geçirmiş ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk 3 kez astım krizi geçirmiş
17:48 Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: CHP Genel Başkanlığı’na adayım Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: CHP Genel Başkanlığı'na adayım
09:34 Araç sahiplerine çifte müjde Araç sahiplerine çifte müjde
09:22 Canlı yayında skandal VAR hakemleri, VAR masasında bahis oynarken yakalandı Canlı yayında skandal! VAR hakemleri, VAR masasında bahis oynarken yakalandı
09:18 Survivor Hilmi Cem İntepe’nin mutlu günü Yakın arkadaşları yalnız bırakmadı Survivor Hilmi Cem İntepe'nin mutlu günü! Yakın arkadaşları yalnız bırakmadı
09:16 Hazırlık yapıyorlar Elon Musk’a büyük şok yaşatacaklar Hazırlık yapıyorlar! Elon Musk'a büyük şok yaşatacaklar
09:10 Volkan Demirel Fenerbahçe’nin başına geçeceği tarihi açıkladı Volkan Demirel Fenerbahçe'nin başına geçeceği tarihi açıkladı
09:08 Yapım şirketine çağrılan Aybüke Pusat için karar verildi Yapım şirketine çağrılan Aybüke Pusat için karar verildi
09:03 Otomotiv devi üretimini durdurdu Otomotiv devi üretimini durdurdu
09:03 Dursun Özbek derbi biter bitmez telefona sarılmış Dursun Özbek derbi biter bitmez telefona sarılmış
08:56 İmamoğlu: Ankara ve İstanbul’da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız İmamoğlu: Ankara ve İstanbul'da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız
08:44 Türkiye’den ABD’nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2025 00:59:05. #7.13#
SON DAKİKA: Türk Sinemasının İki Duayeni Münih'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement