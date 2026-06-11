Türkiye'den Erken Müdahale Sistemi Tanıtımı - Son Dakika
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Türkiye'den Erken Müdahale Sistemi Tanıtımı

Türkiye\'den Erken Müdahale Sistemi Tanıtımı
11.06.2026 21:39
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BM'de Türkiye, engelli çocuklar için Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi'ni tanıttı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen uluslararası konferansta, Türkiye'nin gelişim geriliği riski ya da engeli olan çocuklar için hayata geçirdiği Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi'ni tanıttı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'nin Taraf Devletler Konferansı (COSP19) kapsamında 'İlk Yıllar, Hayat Boyu Etki: Engelli Çocuklar için Aile Temelli Erken Müdahalenin Dönüştürücü Gücü' başlıklı yan etkinlik düzenlendi. Çok sayıda ülke temsilcisi, uzman, sivil toplum kuruluşu ve uluslararası kuruluşun katılımıyla düzenlenen etkinlikte Türkiye, gelişimsel riski ya da engeli olan çocuklara yönelik hayata geçirilen Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemini tanıttı. Etkinlikte, erken çocukluk döneminde sunulan destek hizmetlerinin çocukların yaşam boyu gelişimindeki kritik rolü ele alındı.

PİLOT İLLERDEKİ UYGULAMA ANLATILDI

Etkinliğin panel kısmında Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Taha Kürşad Sezen, Türkiye modelini sunarak, erken çocukluk döneminin yaşam döngüsündeki en önemli dönemlerden biri olduğunu vurguladı. Sezen, Erken müdahalenin çocukların geleceği, ailelerin güçlendirilmesi ve kapsayıcı toplumların inşası açısından vazgeçilmez olduğunu da ifade etti. Sistemin temel amacının gelişimsel desteğe ihtiyaç duyan çocukların mümkün olan en erken dönemde tespit edilmesi ve ihtiyaçlarına bütüncül, sistematik ve kapsayıcı bir yaklaşımla yanıt verilmesi olduğunu belirten Sezen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da konuya verdiği yüksek önemle sistemin oluşturulmasında etkili adımlar atıldığını belirtti. Sezen, uygulamanın ilk yılında pilot illerde kurulan 6 Erken Çocukluk Gelişimi Biriminin ücretsiz hizmet sunduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye, Sağlık, Pilot, Dünya, Son Dakika

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