Türkiye'den İngiltere'ye Sokak Köpekleri Taşınıyor - Son Dakika
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Türkiye'den İngiltere'ye Sokak Köpekleri Taşınıyor

Türkiye\'den İngiltere\'ye Sokak Köpekleri Taşınıyor

İngiltere'nin güneyindeki Eastbourne bölgesindeki bir yardım kuruluşu, Türkiye'den sokak köpeklerini İngiltere'ye taşımaya çalışıyor. Kuruluş, köpekleri sahiplendirmeyi hedefliyor ve yeni düzenlemenin sokak köpekleri üzerindeki etkilerinden endişe duyuyor.

11.08.2024 14:38
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İngiltere'nin güneyindeki Eastbourne bölgesinde bir yardım kuruluşu, sokak hayvanları kanununun yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye'den sokak köpeklerini İngiltere'ye ulaştırmaya çalışıyor.

Türkiye'deki çeşitli barınaklarla işbirliği yapan Happy Paws Puppy Rescue adlı kuruluş, köpekleri daha sonra sahiplendirmeyi hedefliyor.

Kuruluş, 2 Ağustos'ta yürürlüğe giren yeni düzenlemenin sokak köpekleri üzerindeki olası etkilerinden endişeleniyor.

Internet sayfasında kampanyayla ilgili açıklama yapan Happy Paws, "Türkiye'deki barınaklarda yüzlerce Golden Retriever var. Mümkün olduğunca çok sayıda Golden Retriever'ı kurtarıyoruz ve yıllar içinde yüzlerce köpeği kurtardık ve sahiplendirdik. Ancak bu durum ölçüsüz bir hal aldı ve köpekleri güvende tutmak için barınakların talepleriyle karşı karşıyayız. Şu anda durumu değerlendiriyoruz ve kaç köpek alabileceğimize bakıyoruz" ifadelerini kullanıyor.

Açıklamada, "Bu Happy Paws'un şimdiye kadarki en büyük kurtarma projesi olabilir ve bu görevde bize yardımcı olmanız için desteğinize ihtiyacımız var" deniliyor.

Her yıl yaklaşık 300 köpek kurtardığını belirten Happy Paws, çok sayıda köpeğin halihazırda Türkiye'deki barınaklardan kurtarıldığını söylüyor.

Happy Paws temsilcisi Lisa Smart, "Bu güven dolu, tatlı ruhların toplanıp uzaklaştırılacağını düşünmek çok şaşırtıcı" diyor.

Smart, hayvanların kısırlaştırılmasının daha iyi bir yaklaşım olacağını belirterek, "Hızlı bir çözüm değil ama doğru yol bu" diyor.

Lisa Smart mevcut çözümün "gereksiz ve acımasız" olduğunu ekliyor.

Happy Paws'un Türkiye'deki kurtarma merkezi, şu anda orada bulunan 55 köpeğe ek olarak hepsi Golden Retriever cinsi olan 21 köpeği barındırmak için fazladan yer bulmaya çalışıyor.

Smart, bu kadar çok hayvanın bakımı ve yeniden sahiplendirme masrafları konusunda endişeli.

Kuruluş Eylül ayında 13 köpeği East Sussex bölgesine götürmeyi ve onları burada sahiplendirmeyi planlıyor.

Kaynak: BBC

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