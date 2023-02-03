ABD'li 27 senatörden Türkiye'ye yaptırım çağrısı! Başkan Biden'a mektup yazdılar - Son Dakika
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ABD'li 27 senatörden Türkiye'ye yaptırım çağrısı! Başkan Biden'a mektup yazdılar

03.02.2023 09:53

Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Kur'an provokasyonu, Türkiye ile İsveç arasındaki NATO üyelik görüşmelerinde krize neden olmuştu. Üyelikten vazgeçmeyen İsveç'in imdadına yine ABD yetişirken, 27 senatörün Başkan Joe Biden'a mektup yazarak İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği onaylanana kadar Türkiye'ye F-16 satışı yapılmamasını talep ettikleri öğrenildi.

Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Türk Elçiliği önünde Kur'an yakmasına izin verilmesinin yankıları sürüyor. NATO üyeliği için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'te yaşanan skandala Türkiye'nin tepkisi sert oldu.

BIDEN'A SKANDAL TÜRKİYE MEKTUBU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmen NATO kapısını kapattığı İsveç'in imdadına ABD'li senatörler yetişti. Senatörler adeta Biden'a şantaj gibi bir plan sundu. CNN International'da yer alan habere göre, ABD'li 27 senatör, Başkan Joe Biden'a İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği onaylanana kadar Türkiye'ye F-16 satışı yapmamasını talep eden bir mektup gönderdi.

ABD'li 27 senatörden skandal Türkiye çağrısı! Başkan Biden'a mektup gönderdiler
Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın provokatif eylemleri büyük infial yarattı.

"TÜRKİYE'NİN ONAY VERMEMESİ NATO'NUN BİRLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR"

İsveç ve Finlandiya'nın üçlü mutabakatın şartlarını yerine getirdiğini savunan senatörler Türkiye'nin onay vermemesinin Ukrayna savaşının devam ettiği kritik bir dönemde NATO'nun birliğini tehdit ettiğini iddia etti. Söz konusu mektupta F-16 satışının Türkiye'nin NATO onayından sonra değerlendirileceğinin altı çizildi. Türkiye'nin iki ülkenin üyeliğine onay vermemesi durumunda ise F-16'lar da dahil olmak üzere Türkiye'ye herhangi bir destek verilmemesi çağrısı yapıldı.

İSVEÇ'İN SON UMUDU OLDU

ABD'li senatörlerin kaleme aldığı mektup İsveç basınında geniş yer buldu. Haberlerde mektubun NATO üyeliği sürecinde İsveç'in elini güçlendireceği yorumlarına yer verildi. Türkiye'nin bir süredir bu satış için girişimlerde bulunduğunun altını çizen Expressen, "Biden yönetimi, F16 planının satışı konusunda temkinli bir tavır sergiliyor" yorumunda bulundu.

YORUMLAR (2)
  • tamirci 35: kötü komşu insanı mal sahibi yapar hesabıyla Kızılelma' yı yapan kardeşlerimiz inşallah F16 nın daha iyisini de yapacaktır inşallah . Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Bağımsız bir ülke amerikaya bağlı olmaması gerekir bağlıysa bağımsızlıktan söz edemez Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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ABD'li 27 senatörden skandal Türkiye çağrısı! Başkan Biden'a mektup gönderdiler ABD'li 27 senatörden skandal Türkiye çağrısı! Başkan Biden'a mektup gönderdiler Akşener'den Erdoğan'ın canlı yayındaki enflasyon çıkışına yanıt: Evet aynen, netice gerçekten ortada Akşener'den Erdoğan'ın canlı yayındaki enflasyon çıkışına yanıt: Evet aynen, netice gerçekten ortada

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SON DAKİKA: ABD'li 27 senatörden Türkiye'ye yaptırım çağrısı! Başkan Biden'a mektup yazdılar - Son Dakika
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