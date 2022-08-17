Suriye basını Türkiye'nin sınır bölgelerinde hızla konuşlandığını öne sürdü

26 Mayıs'ta gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) sonuç bildirgesinde "Güney sınırlarımızda icra edilen ve edilecek harekatların komşularımızın toprak bütünlüğünü hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyacının gereği olduğu belirtilmiştir" ifadeleriyle yeni bir askeri harekatın sinyali verilmişti.
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın geçtiği habere göre, Halep kırsalında Cerablus kentine komşu sınır kentlerdeki camilerde hoparlörlerle uyarılarda bulunarak halkın dışarı çıkmaması konusunda uyardı.
SANA'ya konuşan yerel kaynaklar ise, Türkiye'nin sınıra yakın bölgelerinde çok sayıda Türk İHA'sı görüldüğünü, Türkiye'nin Haseke, Rakka ve Halep'teki sınır bölgelerinde hızla konuşlandığını savundu.
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