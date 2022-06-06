Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği askeri harekat PKK'yı paniğe soktu! Münbiç'te kazılan terör tünelleri dronelarla görüntülendi

Suriye'nin kuzeyinde beklenen harekat öncesi terör örgütü PKK/ YPG'de panik hakim. Teröristler yeni tüneller kazıp, mevziler yapıyor. Görüntüler Suriye'nin kuzeyinde Münbiç kırsalından.

METRELERCE UZUNLUKTA YENİ TÜNELLER KAZILDI

İlçeye bağlı Seyyade köyünde teröristler yine benzer yollara başvurdu. Sivillere ait evlerin hemen yanında metrelerce uzunluğunda yeni tüneller kazıldı. PKK/YPG'li teröristlerin o hazırlıkları TRT Haber ekibi tarafından havadan görüntülendi.

İKİ TERÖRİST DRONE GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDI

Drone görüntülerinde, teröristlerin tünellere belirli aralıklarda havalandırma delikleri açtığı belirlendi. Bir evin damındaki iki terörist de drone görüntülerine yansıdı. Beklenen harekat öncesi teröristler birçok yeni noktaya da yeni mevziler yapıyor.

MİLLİ ORDU TACİZ ATIŞLARINA KARŞILIK VERİYOR

Suriye Milli Ordusu'nun kontrol noktasına yakın olan köyden teröristler zaman zaman taciz atışında bulunuyor. Milli ordu tarafından bu taciz atışlarına anında karşılık veriliyor.