Türkiye'nin olası Suriye harekatına ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Kurilla'dan çıkış: Türklerin girmesini engellemek için yapılacak her şey çok önemli

Asgari ücret zammı sonrası bedelli askerlik ne kadar olacak? İşte konuşulan rakam

PKK/ YPG terör örgütüne verdiği destek ile bilinen ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Erik Kurilla'dan çok tartışılacak açıklamalar geldi. ABD'nin Orta Doğu'daki en üst düzey ismi olan Kurilla, Türkiye'nin Suriye operasyonunun engellenmesi gerektiğini savunarak "Buradaki gerilimi azaltmak ve Türklerin girmesini engellemek için yapılacak her şey çok önemli" dedi.

OLASI HAREKATA KARŞI IŞİD'İ BAHANE ETTİ

Kurilla konuşmasında terör örgütü DEAŞ'ı bahane ederek, "Çok endişeliyim çünkü bu durum bölgede istikrarsızlığa ve Suriye'deki ortaklarımızın DEAŞ hapishanelerinin kontrolünü kaybetmesine yol açabilir. Suriye'nin kuzeyinde 28 kadar hapishane var" dedi.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE SIK SIK GÖRÜŞÜYOR

Basın brifinginde konuşan Kurilla, son dönemde çok sayıda DEAŞ militanının Suriye'deki hapishanelerden kaçtığını da söyledi. Kurilla, Suriye'de terör örgütü üyeleriyle en sık görüşen ABD'li komutanlar arasında yer alıyor.

ERDOĞAN'IN OPERASYON SİNYALİNE ABD VE RUSYA'DAN TEPKİ GELMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye bir askeri operasyon düzenlenmesinin sinyalini vermiş, Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerine yönelik bir operasyon düzenleneceği iddia edilmişti. Türkiye'nin bu açıklamalarına ABD ve Rusya'dan tepki gelmişti.