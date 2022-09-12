Yunanistan Türkiye'ye karşı hamle! İlk iki F-16'yı teslim aldılar

Türkiye ve Yunanistan arasında Ege'deki kriz devam ederken,iki ülke de askeri teçhizatlarını güçlendirmeye devam ediyor. Türkiye'den hem asker sayısı hem de askeri teçhizat bakımından çok daha güçsüz olduğu bilinen Yunanistan, bu açığını kapatmak adına ABD ve Avrupa ülkelerinden destek istiyor.

TÜRKİYE'NİN HAMLESİNE KARŞILIK

Türkiye'nin 'Hayalet' ve 'Kara ölüm' adı verilen yeni SİHA'lar üreteceği şeklinde haberlerin yayılmasının ardından Yunanistan tarafının karşı hamlesi de gecikmedi. Yunanistan, modernizasyonu ABD'de gerçekleştirilen F-16 Block 52 savaş uçaklarının ilk ikisini bugün teslim aldı.

SORUN YAŞIYORLARDI

F-16 modernizasyonunda gecikmelerin yaşandığı Yunanistan'ın Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

F-16 uçak modernizasyon programı, son teslimatları 2027'de yapılacak olan uçağın yaklaşık 8 yıl sürecek içinde VIPER konfigürasyonuna yükseltilmesini kapsamaktadır. Modernizasyon, Hellenic Aerospace Industry tesislerinde gerçekleştirilecek.

Orijinal uçak modernizasyonu olan ilk F-16'lar üzerindeki çalışmalar Hellenic Aerospace Industry tesislerinde Ocak 2020'de başladı ve herhangi bir değişiklik olmadan takvime uygun olarak devam etmektedir. Bu yeni uçakların alınmasını da içeren Yunan Hava Kuvvetleri'ne ilişkin modernizasyonun bir parçasıdır.