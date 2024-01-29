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Türk Silahlı Kuvvetleri Ortadoğu ve Dünya Sıralamasında Lider Konumda - Son Dakika
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Türk Silahlı Kuvvetleri Ortadoğu ve Dünya Sıralamasında Lider Konumda

Ortadoğu'da yaşanan savaşlar devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri, askeri güç olarak lider konumda yer alıyor. Global Firepower 2024 araştırmasına göre Türkiye, Ortadoğu'da birinci sırada yer alırken dünya sıralamasında 8'inci sıraya yükseldi.

29.01.2024 - 16:26,  Güncelleme: 16:50
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Ortadoğu'da yıllardır dinmeyen savaşlar her geçen gün şiddetini artırarak devam ediyor. Yaşanan insanlık dramları göz ardı edilemeyecek seviyelere çıkıyor. Çatışmalar sürerken Türkiye "arabulucu" rolünde dengeleri sağlamaya çalışan bir politika izliyor.

Gerilim tırmanırken ülkelerin askeri güç ve kabiliyetleri de oldukça önem kazanıyor. Peki Türk Silahlı Kuvvetleri Ortadoğu ve dünya sıralamasında kaçıncı sırada? Gelin yakından bakalım.

Türkiye, Ortadoğu'nun en güçlü askeri gücüne sahip ülke oldu

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İLK SIRADA

2024 yılı Ortadoğu bölgesinin askeri güçlerinin ülkelere göre en güçlüden en zayıfa doğru sıralanmasında Türkiye, askeri güç olarak lider konumda yer aldı.

Global Firepower 2024 (Küresel ateş gücü) araştırmasında Ortadoğu'da en güçlü orduya sahip ülke olarak Türkiye birinci sırada çıktı.

Türkiye, Ortadoğu'nun en güçlü askeri gücüne sahip ülke oldu

DÜNYADA 8. ORTADOĞUDA İSE LİDER KONUMUNDA

Ülkelerin askeri güçlerini karşılaştıran ABD merkezli Global Firepower Ajansı'nın verilerine göre Ortadoğu'da birinci çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyanın en prestijli askeri güç sıralamasında ise 8'inci sırada yer alarak ilk 10'a girmeyi başardı.

Türkiye, Ortadoğu'nun en güçlü askeri gücüne sahip ülke oldu
Türk Silahlı Kuvvetleri Ortadoğu ve Dünya Sıralamasında Lider Konumda
YORUMLAR (2)
  • ben irfo: hani turkiye avrupa ya bagliydi ortadogu da ne isi var ? Yanıtla 31 17
  • Zafer özkel: sen türkiyenin avrupada oldugunumu düşünüyordun :D 0 0

Orta Doğu, Türkiye, TSK, Politika, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk Silahlı Kuvvetleri Ortadoğu ve Dünya Sıralamasında Lider Konumda - Son Dakika
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