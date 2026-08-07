Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan\'dan Ortak Savunma Anlaşması

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan 7 Ağustos Cuma günü Mekke'de ortak savunma anlaşması imzaladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anlaşmanın hiçbir ülkeyi hedef almadığını ve müttefiklerin katılımına açık olduğunu duyurdu.İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden de Türkiye'nin NATO taahhütlerine bağlı kalmaya devam ettiği açıklaması geldi.Cumhurbaşkanlığı X hesabından Erdoğan'ın bir çalışma ziyareti için Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile Mekke'de biraraya geldiğini gösteren bir fotoğraf paylaşıldı.Daha sonra kendi X hesabından anlaşmayla ilgili bir açıklama yapan Erdoğan, "Kolektif caydırıcılığı temel alan bu anlaşma, güvenlik ve savunma iş birliğimizin ilerletilmesine, savunma sanayisinde ortak projeler geliştirilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacaktır" dedi.Erdoğan, anlaşmanın Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51'inci maddesinde tanımlanan saldırı halinde meşru müdafaa hakkını da teyit ettiğini belirtti.Anlaşma, "hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır" dedi.Reuters haber ajansına konuşan bir Türk yetkili, anlaşmanın tamamen savunma amaçlı olduğunu ve yalnızca savunma alanında karşılıklı destek taahhüdü içerdiğini belirtti.Yetkili, anlaşmanın bu devletler arasında veya diğer devlet ve kuruluşlarla mevcut ikili ya da çok taraflı anlaşmaları feshetmediğini veya bunların yerini almadığını da sözlerine ekledi.'NATO'nun 5. maddesiyle çelişmiyor'İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden de benzer bir açıklama geldi.Sosyal medyada yer alan anlaşmanın "NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu" yönündeki iddiaların, "tamamen gerçek dışı" olduğu vurgulandı.Açıklamada, "Anlaşma, Türkiye'nin NATO dahil mevcut uluslararası müttefiklik taahhütleriyle çelişmemekte; aksine bölgesel güvenliği destekleyen tamamlayıcı bir iş birliği mekanizması niteliği taşımaktadır. Türkiye'nin bölgesel ortaklıklar geliştirmesi, NATO üyeliğinin bir alternatifi değildir" denildi.Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 5. maddesi, NATO'nun ortak savunma ilkesi ve müttefiklerden birine yapılan saldırının tüm müttefiklere yapılmış sayılacağı temeline dayanıyor.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın her türlü saldırganlık eylemine karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçladığını ve üç ülkeden birine yönelik bir saldırının tamamına yapılmış sayılacağını açıkladı.AFP haber ajansına konuşan Suudi Arabistan yönetiminden iki kaynak, Türkiye ve Pakistan ile Cuma günü üçlü bir ortak savunma anlaşması imzalanacağını duyurmuştu.Suudi ordusuna yakın ikinci kaynak ise "Uzun zamandır görüşülüyordu ancak bölgedeki son gelişmeler bunu hızlandırdı" dedi.İngiliz Reuters haber ajansı da farklı kaynaklara haberi doğrulatmıştı.Anadolu Ajansı da güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde anlaşma imzalanacağı bilgisini verdi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir, Cumartesi gününe kadar sürecek bir ziyaret için Suudi Arabistan'da bulunuyor.Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki savunma ittifakına katılacağına dair bir süredir uluslararası basında haberler çıkıyordu.Bu konuda ilk resmi açıklamayı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 15 Ocak'ta yapmış, üç ülkenin görüştüğünü ancak bir anlaşma olmadığını söylemişti. Fidan o dönem, "daha kapsamlı bir bölgesel güvenlik platformu kurulması" olduğunu kaydetmişti.Pakistan, ABD-İran savaşını sona erdirmek için arabuluculuk yapan ülkelerden biri.Türkiye ise Gazze savaşını sonlandırma çalışmalarında diplomatik alanda aktif rol oynadı ve Trump'ın açıkladığı Gazze Barış Kurulu'na katılmayı kabul etti.Suudi Arabistan ve Pakistan, 2025 yılında ortak bir savunma anlaşması imzalayacaklarını duyurmuştu.Bu açıklama, Pakistan'ın Müslüman dünyasının nükleer silaha sahip tek devleti olması nedeniyle de dikkat çekmişti.