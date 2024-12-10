GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown Jr. ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown Jr. ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadeleri yer aldı. DHA)
Son Dakika › Dünya › Türkiye ve ABD Genelkurmay Başkanları Arasında Telefon Görüşmesi - Son Dakika
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