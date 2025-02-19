Türkiye ve Sırbistan Arasında Savunma Sanayii İş Birliği Görüşmesi

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CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, IDEX 2025 kapsamında Sırbistan Savunma Bakan Yardımcısı Nenad Miloradovic ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, IDEX ve NAVDEX 2025 Uluslararası Savunma Fuarı ile Konferansı'na katılmak üzere gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) temaslarını sürdürüyor. Görgün temasları kapsamında, Sırbistan Savunma Bakan Yardımcısı Nenad Miloradovic ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün, Sırbistan Savunma Bakan Yardımcısı Dr. Nenad Miloradovic ile IDEX 2025 kapsamında bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ve Sırbistan arasındaki savunma sanayii iş birliği, stratejik ortaklık fırsatları ve ileri teknolojiye dayalı çözümler ele alındı. Savunma sanayiimiz, uluslararası iş birlikleriyle büyümeye ve küresel ölçekte etkinliğini artırmaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.