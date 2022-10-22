Yunan Bakan Dendias'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Kanuni" benzetmesi

KANUNİ BENZETMESİ

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise gerginliği artırmaya yönelik yeni bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kanuni Sultan Süleyman'a benzeten Dendias, Erdoğan'ın Sultan Süleyman gibi hareket ederek Yunanistan'ı köşeye sıkıştırmaya çalıştığını ancak bundan rahatsız olduklarını söyledi.

Yunanistan Başbakanı Miçotasik de Türkiye'ye yönelik bir açıklama yaptı ve gerginlik sürecinde tüm Avrupa'nın Yunanistan'ın yanında durduğunu söyledi.