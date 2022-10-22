Yunan Bakan Dendias'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Kanuni" benzetmesi - Son Dakika
Üye Girişi

Yunan Bakan Dendias'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Kanuni" benzetmesi

22.10.2022 14:01
Yunan Bakan Dendias'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Kanuni" benzetmesi

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin gerilmesi, liderlerin karşılıklı olarak restleşmesiyle sürmüştü. Bölgede tansiyon halen yüksekken Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanuni Sultan Süleyman gibi hareket etmesinden rahatsızlık duyduklarını dile getirdi.

KANUNİ BENZETMESİ

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise gerginliği artırmaya yönelik yeni bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKanuni Sultan Süleyman'a benzeten Dendias, Erdoğan'ın Sultan Süleyman gibi hareket ederek Yunanistan'ı köşeye sıkıştırmaya çalıştığını ancak bundan rahatsız olduklarını söyledi.

Yunanistan Başbakanı Miçotasik de Türkiye'ye yönelik bir açıklama yaptı ve gerginlik sürecinde tüm Avrupa'nın Yunanistan'ın yanında durduğunu söyledi.

YORUMLAR
500
Yunanistan'ın terör kampı Lavrion'da eğitim alan PKK'lı terörist, İstanbul'da yakalandı! Üzerinden PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'ın notları çıktı Yunanistan'ın terör kampı Lavrion'da eğitim alan PKK'lı terörist, İstanbul'da yakalandı! Üzerinden PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'ın notları çıktı Teröristin üzerinden Murat Karayılan'ın talimatları çıktı Teröristin üzerinden Murat Karayılan'ın talimatları çıktı

Kanuni Sultan Süleyman, Yunanistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunan Bakan Dendias'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanuni' benzetmesi - Son Dakika


Son Dakika
12:58 Bursa'da ev eşyası satan mağazanın açılışında izdiham yaşandı! Camların kırıldığı hengamede polisten müdahale geldi
12:35 Gökhan Özoğuz, lenfoma tedavisi gören kardeşi hakkında konuştu: İddia edilecek bir şey değil ama 3. aşıyı olduktan sonra aşırı agresifleşti
12:35 Hafsanur Sancaktutan, Dünyayla Benim Aramda dizisindeki cinsel içerikli sahnesiyle ilgili konuştu
12:21 Yeni yılda işveren sigorta priminin yüzde 58 artması durumunda asgari ücretin 8 bin 690 TL olacağı tahmin ediliyor
12:04 Duy Beni dizisinin genç yıldızı Sümeyye Aydoğan, süper mini elbiseli pozuyla beğeni topladı
11:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahnede anonslarını yapan Orhan Karakurt danışman oldu, Erdoğan'a teşekkür etti
11:30 Yunanistan'ın terör kampı Lavrion'da eğitim alan PKK'lı terörist, İstanbul'da yakalandı! Üzerinden PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'ın notları çıktı
11:13 Hazar Ergüçlü, savunmasında "Gülşen olmanın cezasını çekiyorum" diyen Gülşen'e destek oldu: Kendin olmanın hep bir cezası var burada
10:56 Sinop'ta "yok artık" dedirten dolandırıcılık! Emlakçı, aynı evi 14 farklı kişiye kiralamış
10:46 Manisa'da bir sokak köpeği, 3 gün arayla 2 kardeşi ısırdı! O anlar kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2022 14:01:24. #1.12#
SON DAKİKA: Yunan Bakan Dendias'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Kanuni" benzetmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement