Türkiye'ye 'Meteor' füzesi satışı Yunanistan'ı rahatsız etti - Son Dakika
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Dünya

Türkiye'ye 'Meteor' füzesi satışı Yunanistan'ı rahatsız etti

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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Fransa'nın Atina Büyükelçisi Laurance Auer'e, Türkiye'ye 'Meteor' füzesi satılacağı yönündeki haberlerden duydukları rahatsızlığı dile getirdiğini duyurdu.

29.01.2025 17:13  Güncelleme: 17:28
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Yunanistan, Türkiye'ye görüş ötesi havadan havaya füze sınıfındaki 'Meteor' füzesi satılması ihtimalinden rahatsız oldu.

FRANSIZ BÜYÜKELÇİ İLE GÖRÜŞTÜ

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, sosyal medya yaptığı paylaşımda, Başbakan Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in bilgisi dahilinde Fransa'nın Atina Büyükelçisi Auer ile görüştüğünü belirtti.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ MÜKEMMEL STRATEJİK İLİŞKİYE YAKIŞMAMAKTADIR"

Fransa'nın da içinde bulunduğu konsorsiyumun Türkiye'ye Meteor füzesi satışı ihtimali olduğuna ilişkin haberlere dair Auer'den resmi bilgi talep ettiğini kaydeden Dendias, "Fransız Büyükelçi'ye böylesi bir olasılığa Yunanistan'ın tepkisini dile getirdim. Böylesi bir durum iki ülke arasında bugüne dek hakim olan mükemmel stratejik ilişkiye yakışmamaktadır." ifadesini kullandı.

FRANSA MERKEZLİ ÇOK ULUSLU SAVUNMA FİRMASI ÜRETİYOR

Görüş ötesi havadan havaya füze sınıfındaki Meteor, Fransa merkezli çok uluslu Avrupalı savunma firması MBDA tarafından üretiliyor.

Türkiye\'ye \'Meteor\' füzesi satışı Yunanistan\'ı rahatsız etti
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Türkiye'ye 'Meteor' füzesi satışı Yunanistan'ı rahatsız etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Apple User:
    Hayır rahatsız oluyorlar da ne oluyor bizim üretmemiz için fırsat yaratıyorlar 53 0 Yanıtla
  • Özcan Uzuner:
    size yakışanı yapcez günü gelince 43 0 Yanıtla
  • Efe Mutlucan:
    A Habermi ? 18 19 Yanıtla
  • Seyfettin Seyhan:
    öffff… avrupa bizi kıskanıyorrrr :))( 20 6 Yanıtla
  • Bu Kim:
    peki ya içimizdeki yunanlar)) 9 3 Yanıtla
  • mehmet Takmazkiko:
    Zaten engellerlerse bir kaç yıla kadar kendi meteor füzemizi üreteceğiz demektir.Bu gibi kısıtlamalar savunma sanayimizi güçlendirir.Böyle kararlar aldılar savunma sanayi %20 den %80 yerlilik oranına ulaştı.Darısı Meteor füzesine. 6 2 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    dünyanın her yerinden füze alıyoruz uçak alıyoruz, savunma sanayi % 80 yerli deniyor, bu % 20 de amma çokmuş he 1 3 Yanıtla
  • Herbokolog Sami null:
    bütün Yunanistan'ı Amerikan üstüne çevirmişler, 2 tane faceden korkuyorlar 3 0 Yanıtla
  • Amado Carrillo:
    aaa neden rahatsız olmuşlar tmm geri verelim madem 0 1 Yanıtla
  • Ferhat KAYA:
    asla vermezler ama Yunanistan'da var oda rafel savaş uçakları ile birlikte 1 0 Yanıtla
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