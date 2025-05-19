Türkiye'yi boykot eden Hindistan epey zararlı çıkacak - Son Dakika
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Dünya

Türkiye'yi boykot eden Hindistan epey zararlı çıkacak

Türkiye\'yi boykot eden Hindistan epey zararlı çıkacak

Türkiye'nin Keşmir meselesinden dolayı Pakistan'a verdiği destek Hindistan'ı epey kızdırdı. Türk malları ve turizm sektörüne yönelik boykot hareketi başlatan Hindistan'a bu ülkeden 6,4 milyar dolarlık ithalat yapan Türkiye'nin karşılılık esasına göre cevap vermesi durumunda zararlı çıkan taraf Hindistan olacak.

19.05.2025 09:58
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Türkiye'nin Keşmir meselesinden dolayı Pakistan'a verdiği destek Yeni Delhi'de siyasi ve toplumsal çevrelerde tepkiyle karşılandı. Turizmde iptaller başlarken, Mumbai Havalimanı'nın tüm operasyonlarını yürüten Çelebi'ye yasak geldi, akademik alanlarda yapılan iş birlikleri de donduruldu. Hızını alamayan Hindistan, son olarak Türk ihraç ürünlerini hedefe koydu. Ancak, Hindistan hem ticarette hem de turizmde Türkiye'nin büyük ortakları arasında yer almıyor.

TOPLAM İHRACATIN YALNIZCA YÜZDE 0,5'İ

Türkiye 2024'te 1,3 milyar dolarlık mal ve hizmet ihraç ettiği Hindistan'dan 6,4 milyar dolarlık ithalat yaptı. Ülkemizin geçen yılki 261,9 milyar dolarlık toplam ihracatının yalnızca yüzde 0,5'i Hindistan'a gerçekleştirildi. Hindistan, Türkiye ithalatının da sadece yüzde 2'sini karşıladı.

"BOYKOT KAMPANYASINDAN HİNDİSTAN ZARARLI ÇIKACAK"

Yeni Şafak'ın haberine göre ihracatçı birlikleri, olası kayıpları alternatif pazarlardan anında telafi edebilecek güçte olduklarını vurgularken, boykot kampanyasından Hindistan'ın zararlı çıkacağını söylüyor. İhracat çevreleri, "Rakamlar çok büyük olmasa da biz zaten bir satıyorsak Hindistan'dan 6 alıyoruz. Türkiye Hindistan'a karşılıklılık esasına göre cevap verirse işler tersine döner. Hindistan'a karşı verdiğimiz 5 milyar dolar civarındaki dış açığımız iyileşir. Zira Türkiye, Hindistan'dan aldığı birçok ürünü yerli üretimle ikame edebilir veya alternatif pazarlardan karşılayabilir" ifadelerini kullanıyor.

TURİST SAYISI 330 BİNLE SINIRLI KALDI

Hindistan kamuoyunda Türkiye'ye yönelik boykot kampanyasının en hızlı etkisinin turizm sektöründe hissedildiği iddia ediliyor. Hint tur operatörleri Türkiye'ye yapılan seyahatlerde ciddi iptaller yaşandığını açıklasa da Türk turizm sektörü temsilcileri bu duruma oldukça sakin ve temkinli yaklaşıyor. Türkiye 2024'te 62,2 milyon turisti ağırlarken, Hindistan'dan tatil için gelen ziyaretçi sayısı 330 bin kişi ile sınırlı kaldı.

Hindistan, Politika, Pakistan, Türkiye, Ekonomi, Turizm, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'yi boykot eden Hindistan epey zararlı çıkacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ali Arslan:
    Sadece Türkiye değil tüm Türk cumhuriyetleri Türk eyaletler ve azınlıklar dahil tüm Avrupa'da ki Türk ulusu Hindistan'ı boykot etmeli ,kısasa kısas 50 3 Yanıtla
  • Apple User:
    Türkiye şuan Hindistan’ın da gerisinde bence çok umursayacaklarını sanmıyorum yandaş site haliyle görevini yerine getiriyor ama Türkiye dışında işler pek öyle görünmüyor yani Türkiye yi takan yok 29 20 Yanıtla
  • 367236:
    Kesin de öyledir kesin kınarlar 18 8 Yanıtla
  • 033248:
    Hindistanın bu duruşu doğru, biz olsak biz de aynısını yaparız. Her şey doğal akışında gidiyor 10 5 Yanıtla
  • 199715:
    Demek ithalatımız daha fazla. Hindistan'dan üstelik. Anlayana güzel bir itiraf gelmiş. Anlamayana davul zurna ....az. 12 2 Yanıtla
  • mert çelik:
    amerıka teroru kurdu yonettı hıc malları boykot edılmedı sankı 13 1 Yanıtla
  • Murat denizli:
    civeremeyız ki bize para lazım üretim yok dışa baglıyız bugday bile ordan gelıyor çifftci bitti... 4 3 Yanıtla
  • alos :
    VALLA DE 6 0 Yanıtla
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