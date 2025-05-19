Türkiye\'yi boykot eden Hindistan epey zararlı çıkacak

Türkiye'nin Keşmir meselesinden dolayı Pakistan'a verdiği destek Yeni Delhi'de siyasi ve toplumsal çevrelerde tepkiyle karşılandı. Turizmde iptaller başlarken, Mumbai Havalimanı'nın tüm operasyonlarını yürüten Çelebi'ye yasak geldi, akademik alanlarda yapılan iş birlikleri de donduruldu. Hızını alamayan Hindistan, son olarak Türk ihraç ürünlerini hedefe koydu. Ancak, Hindistan hem ticarette hem de turizmde Türkiye'nin büyük ortakları arasında yer almıyor.

TOPLAM İHRACATIN YALNIZCA YÜZDE 0,5'İ

Türkiye 2024'te 1,3 milyar dolarlık mal ve hizmet ihraç ettiği Hindistan'dan 6,4 milyar dolarlık ithalat yaptı. Ülkemizin geçen yılki 261,9 milyar dolarlık toplam ihracatının yalnızca yüzde 0,5'i Hindistan'a gerçekleştirildi. Hindistan, Türkiye ithalatının da sadece yüzde 2'sini karşıladı.

"BOYKOT KAMPANYASINDAN HİNDİSTAN ZARARLI ÇIKACAK"

Yeni Şafak'ın haberine göre ihracatçı birlikleri, olası kayıpları alternatif pazarlardan anında telafi edebilecek güçte olduklarını vurgularken, boykot kampanyasından Hindistan'ın zararlı çıkacağını söylüyor. İhracat çevreleri, "Rakamlar çok büyük olmasa da biz zaten bir satıyorsak Hindistan'dan 6 alıyoruz. Türkiye Hindistan'a karşılıklılık esasına göre cevap verirse işler tersine döner. Hindistan'a karşı verdiğimiz 5 milyar dolar civarındaki dış açığımız iyileşir. Zira Türkiye, Hindistan'dan aldığı birçok ürünü yerli üretimle ikame edebilir veya alternatif pazarlardan karşılayabilir" ifadelerini kullanıyor.

TURİST SAYISI 330 BİNLE SINIRLI KALDI

Hindistan kamuoyunda Türkiye'ye yönelik boykot kampanyasının en hızlı etkisinin turizm sektöründe hissedildiği iddia ediliyor. Hint tur operatörleri Türkiye'ye yapılan seyahatlerde ciddi iptaller yaşandığını açıklasa da Türk turizm sektörü temsilcileri bu duruma oldukça sakin ve temkinli yaklaşıyor. Türkiye 2024'te 62,2 milyon turisti ağırlarken, Hindistan'dan tatil için gelen ziyaretçi sayısı 330 bin kişi ile sınırlı kaldı.