Afganistan'da günler süren çatışmaların ardından yönetimi ele geçiren Taliban, hükümeti açıklamasının ardından ülkede değiştirmeyi planladığı konularda çalışmaya başladı. Bu çalışmalarla ilgili de Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid ara ara basın toplantısı gerçekleştiriyordu. Fakat dünyanın önemli sosyal ağları arasında yer alan Twitter'dan Taliban'a karşı çarpıcı bir hamle geldi.
Sosyal medya platformu Twitter, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in Farsça ve Peştuca paylaşım yaptığı hesabına kısıtlama uyguladı.
Taliban Sözcüsü ve Taliban yönetiminin "Kültür Bakanı Yardımcısı Vekili" Mücahid'in Twitter hesabına girenler, "Dikkat, bu hesap geçici süreliğine kısıtlanmıştır" ifadesi ile karşılaştı. Mücahid'in İngilizce paylaşım yaptığı hesabına ise herhangi bir kısıtlamanın getirilmediği görüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Dünya › Twitter'dan çarpıcı karar! Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid'i kısıtladılar - Son Dakika Dünya