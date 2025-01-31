Uçak ve Helikopter Çarpıştı: 67 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Dünya

Uçak ve Helikopter Çarpıştı: 67 Kişi Hayatını Kaybetti

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Washington DC yakınlarında American Havayolları'na ait yolcu uçağı ve askeri helikopter çarpıştı.

31.01.2025 11:23
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(ANKARA) - ABD'li yetkililer, Washington DC eyaleti yakınlarındaki Potomac Nehri üzerinde, American Havayolları'na ait bir yolcu uçağı ile bir askeri helikopterin çarpışması sonucu uçakta ve helikopterde bulunan toplam 67 kişinin tamamının hayatını kaybettiğini açıkladı. Kurtarma ekipleri nehrin buzlu sularından 40'tan fazla kişinin cansız bedenini çıkardı.

ABD'li federal ve yerel yetkililer, sabah saatlerinde düzenledikleri basın toplantısında Washington DC eyaleti yakınlarındaki Potomac Nehri üzerinde, American Havayolları'na ait bir yolcu uçağı ile Balck Hawk tipi bir askeri helikopterin çarpışması sonucu oluşan kazadan kurtulan kimsenin olmadığına inandıklarını söyledi. Kurtarma ekipleri nehrin buzlu sularından 40'tan fazla kişinin cansız bedenini çıkardı.

Yetkililere göre kazanın gerçekleştiği saatlerde hava açıktı ve her iki hava aracı da standart uçuş rotalarını takip ediyordu. Ancak helikopter ekibinin hava trafik kontrolüne yolcu uçağını gördüğünü bildirmesinden yaklaşık bir dakika sonra iki hava aracı çarpıştı.

Askeri helikopterle ve yolcu uçağının kara kutuları bulundu

Uçağın iniş yapacağı havalimanında personel eksikliği ile ilgili sorular artarken, yetkililer kazayı araştırmaya devam ediyor. Kaza üzerine yürütülen inceleme sonucu oluşturulan bir raporda, hava trafik kontrol kulesindeki personel durumunun günün saati ve hava trafiğinin yoğunluğu için "normal olmadığı" belirtildi. ABD medyasında çarpışma sırasında bir hava trafik kontrolörünün normal şartlarda iki kişinin üstlendiği görevi yürüttüğü ileri sürülüyor. Ancak Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, iletişimin normal göründüğünü söyledi. Yetkililer, iki hava aracında bulunan toplam 67 kişinin hayatını kaybettiği kazanın nedenini hala araştırıyor. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, ön raporun 30 gün içinde yayımlanacağını duyurdu.

Kaynak: ANKA

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