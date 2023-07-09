Uçakta Ağırlık Sorunu: 20 Gönüllü İnmek Zorunda Kaldı - Son Dakika
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Uçakta Ağırlık Sorunu: 20 Gönüllü İnmek Zorunda Kaldı

Uçakta Ağırlık Sorunu: 20 Gönüllü İnmek Zorunda Kaldı

09.07.2023 20:37

Bir uçak firmasının Kanarya Adaları-Liverpool seferinde ağırlık sorunu yaşandı. Pilot, uçağın fazla ağır olduğunu belirterek 20 gönüllünün inmesi gerektiğini duyurdu. Gönüllü olan kişilere 500 euro tazminat verileceği açıklandı. 19 kişi gönüllü olarak uçaktan indi ve uçak sorunsuz bir şekilde kalkış yaptı.

Bir uçak firmasının Kanarya Adaları- Liverpool seferinde ilginç anlar yaşandı. Yolculara anons geçen pilot, uçağuın kalkmak için fazla ağır olduğunu ve 20 gönüllünün inmesi gerektiğini söyledi.

İNENLERE 500 EURO TAZMİNAT VERİLDİ

Özellikle bu gece Liverpool'a uçması gerekmeyen kişilere çağrıda bulunan pilot, gönüllü olacak kişilere 500 euro tazminat verileceğini ifade etti.

19 KİŞİ İNDİ

Pilotun anonsunun ardından 19 kişi gönüllü oldu. Sonrasında uçak sorunsun bir şekilde kalkış yaptı.

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Kanarya Adaları, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Uçakta Ağırlık Sorunu: 20 Gönüllü İnmek Zorunda Kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uçakta Ağırlık Sorunu: 20 Gönüllü İnmek Zorunda Kaldı - Son Dakika
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