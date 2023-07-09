Uçakta Ağırlık Sorunu: 20 Gönüllü İnmek Zorunda Kaldı

Bir uçak firmasının Kanarya Adaları- Liverpool seferinde ilginç anlar yaşandı. Yolculara anons geçen pilot, uçağuın kalkmak için fazla ağır olduğunu ve 20 gönüllünün inmesi gerektiğini söyledi.
Özellikle bu gece Liverpool'a uçması gerekmeyen kişilere çağrıda bulunan pilot, gönüllü olacak kişilere 500 euro tazminat verileceğini ifade etti.
Pilotun anonsunun ardından 19 kişi gönüllü oldu. Sonrasında uçak sorunsun bir şekilde kalkış yaptı.
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