Rusya'nın savaş uçağı Stavropol bölgesi üzerindeyken düştü. Uçakta bulunan 4 pilottan 1'i olayda hayatını kaybetti, 1 pilot için de arama çalışmaları başlatıldı.
Ukraynalı askeri yetkililer, Rus uçağını düşürdüklerini öne sürerken Rusya ise uçağın düşüş sebebini teknik arıza olarak açıkladı. Olaydan yaralı kurtulan 2 pilot hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşcuk "İlk kez Hava Kuvvetleri'nin anti-hava füze birlikleri, Rus teröristlerin Ukrayna şehirlerine saldırdığı Kh-22 seyir füzelerini taşıyan Tu-22M3 uzun menzilli stratejik bombardıman uçağını yok etti" dedi.
Son Dakika › Dünya › Rus bombardıman uçağı düştü: 1 ölü - Son Dakika
20 yaşındaki Brezilyalı fenomen Diego Kaua Oliveira Santos, canlı yayın yaparken Büyük Salto Gölü'ne düşerek boğuldu. Arkadaşlarının kurtarma çabası yetersiz kalan fenomen hayatını kaybetti.
Bir programda sunucunun, konuğuna yönelttiği "İsrail'in başkenti neresidir?" sorusuna aldığı cevap sosyal medyada çok konuşuldu. Soruya bir türlü yanıt alamayan ve konuğun anlamadığını zanneden sunucu, çok geçmeden karşısındaki kişinin soruyu anlamamazlıktan geldiğini fark etti.
Paris'teki İran konsolosluğunda bir adamın intihar yeleği ile kendini patlatma tehdidinde bulunduğu bildirildi. Şahsın, patlayıcı bir kemer ve el bombasına benzeyen bir cisimle donatıldığı ve binada barikat kurduğu belirtildi. Fransız başkentinin 16. bölgesinde bulunan konsolosluk binası ve çevresi güvenlik önlemi olarak kapatıldı, halk tahliye edildi. Şehrin Metro Hattı 6 da kesintiye uğratıldı.
Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kosta Rika'da düzenlenen UCLG Ana Tüzük Komitesi Toplantısı'na başkanlık etti. Başkan Altay, toplantıda Gazze'nin ve mazlum coğrafyalarda sıkıntı çeken Müslüman kardeşlerin haklarını savunduğunu belirtti.
ABD’li yetkililerin bir İsrail füzesinin İran’ı vurduğunu açıklamasının ardından, petrol ve altın fiyatlarında yükseliş oldu. İsrail saldırısının haberi duyulunca, Brent ham petrolünün varil fiyatı 90 doların üzerine çıktı; daha sonra İran saldırının önemli olmadığını söyleyince biraz geriledi. Altının ons fiyatı bir ara rekora yaklaşırken, daha sonra 2400 doların altına düştü. Orta Doğu’daki gerilimin tırmanmasının petrol sevkiyatını aksatabileceğinden korkuluyor.
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