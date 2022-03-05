Ukrayna'da kadın ve çocuklar, çatışma bölgelerinden tahliye ediliyor - Son Dakika
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Ukrayna'da kadın ve çocuklar, çatışma bölgelerinden tahliye ediliyor

05.03.2022 10:59
Ukrayna'da kadın ve çocuklar, çatışma bölgelerinden tahliye ediliyor

Ukrayna'da savaş nedeniyle yerinden olan kadın ve çocuklar, başkent Kiev'in güneyindeki Kirovohrad kentinden transit geçişlerle tahliye ediliyor.

Ukrayna'da savaş nedeniyle yerinden olan kadın ve çocuklar, başkent Kiev'in güneyindeki Kirovohrad kentinden transit geçişlerle tahliye ediliyor.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, "Şu anda Kirovohrad bölgesinde acil servis ekipleri, insani felaket durumundaki bölgelerden tahliye edilenlerin transit geçişlerini gerçekleştiriyor. Kurtarma ekipleri lojistik merkezlerine ve hayatlarının en kötü günlerini yaşayan vatandaşlara yardım ediyor" denildi.


Ukrayna'da kadın ve çocuklar, çatışma bölgelerinden tahliye ediliyor
Ukrayna'da kadın ve çocuklar, çatışma bölgelerinden tahliye ediliyor
Ukrayna'da kadın ve çocuklar, çatışma bölgelerinden tahliye ediliyor
Ukrayna'da kadın ve çocuklar, çatışma bölgelerinden tahliye ediliyor
Ukrayna'da kadın ve çocuklar, çatışma bölgelerinden tahliye ediliyor
Ukrayna'da kadın ve çocuklar, çatışma bölgelerinden tahliye ediliyor
Ukrayna'da kadın ve çocuklar, çatışma bölgelerinden tahliye ediliyor
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Ukrayna, Savaş, Kiev, 112, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Ukrayna'da kadın ve çocuklar, çatışma bölgelerinden tahliye ediliyor - Son Dakika


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