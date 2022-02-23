Ukrayna'da olağanüstü hal ilan edildi - Son Dakika

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, Donetsk ve Luhansk bölgeleri dışında ülke çapında olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu.

Ukrayna Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski başkanlığındaki Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, yaptığı toplantıda, Ortak Kuvvetler Operasyonunun devam ettiği Donetsk ve Luhansk dışında Ukrayna genelinde olağanüstü hal ilan etme kararı aldı. Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri'ne göre, devlet ve yerel yönetim temsilcilerinden oluşan bölgesel komisyonlar kurulacak ve duruma göre olağanüstü hal kapsamında gerekli güvenlik önlemlerine karar verecekler" denildi.