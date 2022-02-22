Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Ukrayna sınırları olduğu gibi kalacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını verdi. Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair imzaladığı iki ayrı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayınlandı. Kararın ardından Rus ordusunun bölgeye girmesi talimatı verildi.

"TARİH DERSLERİ İÇİN VAKTİMİZ YOK"

Tüm dünyanın tepkisini çeken karar sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, gece yarısı ulusa seslendi. Rusya'nın aldığı kararın devlet bütünlüklerini ihlal ettiğini söyleyen Zelenskiy, "Tarih dersleri için zamanımız yok. Barış istiyoruz. Ukrayna'nın uluslararası sınırları, Rusya'nın eylemlerine rağmen aynı kalacak. Kimseye borçlu değiliz ve kimseye de bir şey vermeyeceğiz. Çünkü 2014 Şubat değil, 2022 Şubat'tayız. Başka bir ülke, başka bir ordu. Tek amaç Ukrayna'da barış. Sınırlarımız güvendedir. Ukrayna kendini savunma hakkını saklı tutar.

"TÜM SONUÇLAR RUSYA'YA AİTTİR"

Sorunları diplomasi yoluyla çözmek istiyoruz. Şikayetlerimizi AGİT'e gönderdik. Kaotik eylemler için hiçbir sebep yok. Kendi toprağımızdayız, kimseden ve hiçbir şeyden korkmuyoruz. Ortaklarımız bizimle. Rusya'nın son hareketleri ülkemizin egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlalidir. Alınan kararlarla bağlantılı sonuçların tüm sorumluluğu Rusya'ya aittir."

DIŞİŞLERİ'NDEN TEPKİ: RUSYA'NIN KARARINI KABUL EDİLEMEZ BULUYORUZ

Bu gelişmelerin ardından Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nun sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı Minsk Anlaşmaları'na aykırı olduğu gibi, Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına gelmektedir. Rusya'nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz. Bu vesileyle Ukrayna'nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığımızı vurguluyor, tüm ilgili taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrısı yapıyoruz" denildi.

ERDOĞAN, ZELENSKİY İLE GÖRÜŞECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanımasına ilişkin görüşme planladığını bildirdi. Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısından sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile şu anki durumu görüştüğünü belirtti. Şu anda konuşma hazırladıklarını aktaran Zelenskiy, akabinde Erdoğan ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşme planlandığını ifade etti.

BM ACİL TOPLANDI

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgenin bağımsızlığını tanıması üzerine Türkiye saati ile bugün 05.00'te acil toplandı. Ukrayna'nın talebi üzerine konsey üyeleri New York yerel saati ile pazartesi akşam 21.00'de acil toplanarak Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasını görüştü. Konseyin 8 üyesi ABD, İngiltere, Fransa, İrlanda, Norveç, Meksika, Brezilya ve Arnavutluk'un toplantının yapılmasını desteklediği belirtildi.