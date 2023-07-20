Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı: Rusya, Odessa ve Mıkolayiv'e saldırdı - Son Dakika
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Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı: Rusya, Odessa ve Mıkolayiv'e saldırdı

20.07.2023 09:51

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın dün gece Odessa ve Mıkolayiv bölgelerine saldırı düzenlediğini bildirdi. Saldırıda limanlar, marinalar, apartmanlar ve ticari binalar hedef alındı. Ukrayna Hava Kuvvetleri ise 5 seyir füzesi ve 13 İHA'yı imha etti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın dün gece yine Odessa ve Mıkolayiv bölgelerine saldırı düzenlediği, limanları ve marinaları hedef aldığını bildirdi.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, dün gece Rusların yine Ukrayna'nın güney bölgelerine saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Odessa ve Mıkolayiv bölgelerinin Rus saldırısına uğradığına işaret edilen açıklamada, "Rus füzeleri, limanları, marinaları, apartmanları ve ticari binaları hedef aldı. Düşman 19 seyir füzesi ve 19 kamikaze insansız hava aracı kullandı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Ukrayna Hava Kuvvetlerinin diğer birimlerle işbirliğinde yaptığı muharebe operasyonları sonucunda 5 seyir füzesi ve 13 "Şahid" İHA olmak üzere toplam 18 hava hedefinin imha edildiği aktarıldı.

Ukrayna'nın Mıkolayiv Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Vitaliy Kim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın dün gece Mıkolayiv şehir merkezine saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırının 3 katlı bir apartman ve çevresindeki altyapıya yapıldığına işaret eden Kim, saldırıda 19 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Dünya Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı: Rusya, Odessa ve Mıkolayiv'e saldırdı - Son Dakika


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