Üye Girişi
Ukrayna İçişleri Bakanının panik anları kameralara yansıdı - Son Dakika

Ukrayna İçişleri Bakanının panik anları kameralara yansıdı

20.02.2022 13:00

Rusya-Ukrayna cephe hattındaki askerlerle görüşmek için Ukrayna'nın doğusundaki bölgeye giden İçişleri Bakanı Denis Monastyrsky, yaptığı ziyaret sırasında yaylım ateşi altında kaldı. Heyetiyle birlikte yere yatmak zorunda kalan bakanın o anları kameralara saniye saniye yansıdı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastyrsky parlamenterlerden ve uluslararası gazetecilerden oluşan 25 kişilik heyetle Donetsk bölgesindeki cephe hattına cumartesi yaptığı gezi sırasında yaylım ateşi altında kaldı. Ekibin bulunduğu bölgeye çok sayıda havan mermisi düşse de kimse yaralanmadı.

ATEŞ ALTINDA KALDIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Cephe hattındaki askerlerle görüşmek ve siperleri denetlemek için Ukrayna'nın doğusundaki bölgeye giden Monastyrsky ve ona eşlik eden heyetin ateş altında kaldığı anlar kameralara yansıdı.

BASIN MENSUPLARININ SORULARINI YANITLAMIŞTI

Herhangi bir zayiat vermemek için hızla siperlere koşmadan önce Ukrayna İçişleri Bakanı, Novoluhanske kırsalında basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Monastyrsky gezisi sırasında gazetecilere Moskova'nın ve desteklediği güçlerin saldırıları hızlandırdığı mesajını verdi.

CNN'e konuşan Ukrayna İçişleri Bakanı şu ifadeleri kullandı:

"Monastyrsky ayrıca ilk kez böyle bir ateş altında kaldığını belirtti. Bakan, gazetecilere arabayla bölgeye gelirken her bomba sesi duyduklarında durmak zorunda kaldıklarını ve yere yattıklarını söyledi."

YORUMLAR
500
Ukrayna İçişleri Bakanının panik anları kameralara yansıdı Ukrayna İçişleri Bakanının panik anları kameralara yansıdı Reuters duyurdu: Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentinde patlama sesi duyuldu Reuters duyurdu: Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentinde patlama sesi duyuldu Reuters duyurdu: Ukrayna'nın Donetsk kentinde birden fazla patlama sesi yükseliyor Reuters duyurdu: Ukrayna'nın Donetsk kentinde birden fazla patlama sesi yükseliyor

Süleyman Soylu, Cumartesi, Donetsk, Ukrayna, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna İçişleri Bakanının panik anları kameralara yansıdı - Son Dakika Dünya


Son Dakika Haberleri
13:00 Ukrayna İçişleri Bakanının panik anları kameralara yansıdı
12:59 Flash TV'nin yıldızı Sarı Bıyık TikTok'ta gündem olan video çekti!
12:39 Galatasaray'ın 16 yaşındaki yeteneği Beknaz'dan olay gönderme
12:30 Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer: Parasız adam gereksiz adamdır!
12:27 Öldürülen gazetecinin yakın arkadaşı: Bundan sonra Güngör Arslan benim
12:15 Survivor Sude'nin kardeşi fotoğraflarıyla instagramı kasıp kavuruyor!
12:09 Reuters duyurdu: Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentinde patlama sesi duyuldu
11:51 PSG'ye 13 ay sonra 3 gol şoku!
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı 18 Mart tarihine ertelendi
11:11 Kenan Işık'ın son durumu nasıl? En yakın arkadaşı paylaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 13:08:08. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna İçişleri Bakanının panik anları kameralara yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement