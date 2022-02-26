Ukrayna lideri Zelenskiy açıkladı: Aliyev ve Erdoğan müzakereleri organize etmeyi teklif etti - Son Dakika

Rusya- Ukrayna savaşında dün müzakere masasının önü açılırken bugün Ukrayna, koşulların ağır olması nedeniyle Moskova ile müzakereleri reddettiklerini açıkladı. Bu gelişmeden sonra Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in müzakereyi reddetmesi üzerine tüm birliklere bütün istikametlerde saldırıya geçme emri verildiğini açıkladı.

AZERBAYCAN'DAN PETROL ÜRÜNÜ SÖZÜ

Bu açıklamalardan sonra bir dizi görüşmeler yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ukrayna'ya petrol ürünleriyle yardım etme sözü verdiğini söyledi.

ERDOĞAN VE ALİYEV'DEN TEKLİF

Zelenskiy'e göre, Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisi ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında Rusya ile müzakereleri organize etmeyi teklif etti.