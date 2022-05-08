Ukrayna'nın kullandığı Bayraktar TB2 SİHA, Yılan Adası'na Rus askeri indiren helikopteri vurdu - Son Dakika
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Ukrayna'nın kullandığı Bayraktar TB2 SİHA, Yılan Adası'na Rus askeri indiren helikopteri vurdu

08.05.2022 13:16

Ukrayna, Türkiye'nin yerli ve milli üretimi olan Bayraktar TB2 SİHA'larla savaşta elini güçlendirmeye devam ediyor. Dün, Yılan Adası'nda iki raptor tipi Rus gemisini imha eden TB2 SİHA'lar bugün de adaya asker indiren Mi-8 tipi Rus helikopterini füzelerle vurarak etkisiz hale getirdi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 74. gününde hız kesmeden devam ederken, Bayraktar TB2 SİHA'lar da cephe hattında önemli işlere imza atmaya devam ediyor.

DÜN DE RUSYA'YA AİT İKİ ÇIKARMA GEMİSİNİ VURMUŞTU

Dün Karadeniz'de kilit nokta haline gelen Yılan Adası yakınlarında iki raptor tipi Rus gemisini imha eden Bayraktar TB2 SİHA bugün de yine adaya asker indiren Rus Mi-8genel maksat helikopterini füzelerle etkisiz hale getirdi.

KAMERAYA SANİYE SANİYE YANSIDI

Türk SİHA'larının Rus helikopterini vurma anı kameraya da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Yılan Adası'na asker indirmek için alçalan helikopterin üzerinde uçan Bayraktar TB2 SİHA tarafından füzelerle vurularak etkisiz hale getirildiği anlar yer alıyor.

"RUSYA 25 BİN 100 ASKERİNİ KAYBETTİ"

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise savaşta Rusya'nın 25 bin 100 askerinin öldürüldüğü, bin 122 tankın, 2 bin 713 zırhlı askeri aracın, 199 uçağın, 155 helikopterin ve 11 geminin imha edildiği ifade edildi.

Ukrayna'nın kullandığı Bayraktar TB2 SİHA, Yılan Adası'na Rus askeri indiren helikopteri vurdu
Ukrayna'nın kullandığı Bayraktar TB2 SİHA, Yılan Adası'na Rus askeri indiren helikopteri vurdu
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Son Dakika Dünya Ukrayna'nın kullandığı Bayraktar TB2 SİHA, Yılan Adası'na Rus askeri indiren helikopteri vurdu - Son Dakika


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