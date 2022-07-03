Ukrayna'nın paylaştığı görüntü gündem oldu! Kurgu mu gerçek mi kimse tam olarak anlayamadı - Son Dakika
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Ukrayna'nın paylaştığı görüntü gündem oldu! Kurgu mu gerçek mi kimse tam olarak anlayamadı

03.07.2022 13:28

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ederken Ukrayna cephesinden gelen bir video kafaları karıştırdı. İnternette gündem olan videoda üzeri silahlarla donatılmış bir cipten atılan roket konvoy halindeki tankların aynı anda infilak etmesine neden olurken, cipin devamında ise üzerindeki makineli tüfekle ateş etmeye devam etmesi dikkat çekiyor.

Rusya, Ukrayna'yı işgaline son sürat devam ederken, savaşta bilanço da her geçen gün artıyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşın başından bu yana toplam 35 bin 450 askerini kaybettiğini duyururken, Rus ordusunun son bir günde 200 asker, 4 insansız hava aracı, 5 tank, 3 top, 3 roketatar, 16 zırhlı aracı, 3 seyir füzesi ile 1 hava savunma sistemini kaybettiği belirtildi.

TEK BİR FÜZEYLE TANKLARIN HEPSİNİ YERLE BİR ETTİ

Öte yandan savaş hattından da birbirinden ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Cephede çekildiği iddia edilen bir videoda, çalıların arasından fırlayarak gelen ve üst düzey silahlarla donatılmış bir araçtan fırlatılan tek bir füze ile konvoy halinde hareket eden 5-6 tankın aynı anda infilak ettiği görüntüler yer aldı.

OYUN MU YOKSA GERÇEK Mİ?

Aracın üzerine monte edilen makineli tüfeğin dumanlar yükselen tankları küle çevirmesi ise saniyeler içinde gerçekleşti. İnternete düşen ve Ukrayna cephesinde kaydedildiği iddia edilen video izleyenlerin ise kafasını karıştırdı. Oyun mu yoksa gerçek mi olduğu henüz tam olarak bilinmeyen video için yorum yapan bazı internet kullanıcıları görüntülerde bazı noktalarda mouse işareti çıktığını belirtip, bunun bir oyun videosu olduğu yönünde görüş belirtti. Bazı kullanıcılar ise görüntülerin oyun olamayacak kadar gerçek olduğu görüşünde.

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Son Dakika Dünya Ukrayna'nın paylaştığı görüntü gündem oldu! Kurgu mu gerçek mi kimse tam olarak anlayamadı - Son Dakika


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