Ukrayna'nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Ukrayna'nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek

Haberin Videosunu İzleyin
Ukrayna\'nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski\'den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek
01.06.2025 21:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ukrayna\'nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski\'den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek
Haber Videosu

Ukrayna Ordusu'nun Rusya'ya yaptığı sürpriz saldırıya ilişkin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den açıklama geldi. Saldırının çok uzun süredir planlandığını belirten Zelenski, ''Elbette, şu anda her şey açıklanamaz, ancak bunlar şüphesiz tarih kitaplarına geçecek Ukrayna eylemleridir'' ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna Ordusu'nun Rusya'ya yönelik saldırısının ardından "Elbette, şu anda her şey açıklanamaz, ancak bunlar şüphesiz tarih kitaplarına geçecek Ukrayna eylemleridir" açıklamasında bulundu.

Ukrayna Ordusu, bugün Rusya'nın kritik noktalarına sürpriz bir saldırı gerçekleştirdi. Ukrayna ordusuna ait dronlar, Rus havalimanlarındaki nükleer bomba taşıyabilen 40'dan fazla bombardıman uçağını hedef aldı.

BİLANÇO ÇOK AĞIR

"Örümcek Ağı Operasyonu" adı verilen saldırının 1,5 yıl planlandığı ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski tarafından bizzat yönetildiği aktarıldı.

Ukrayna'nın düzenlediği saldırıda A-50, Tu-95 ve Tu-22 M3 dahil olmak üzere 40'tan fazla uçağın vurulduğu belirtilerek, saldırıların Rusya'ya 2 milyar dolar zararı olduğu iddia edildi.

DRONELAR RUSYA'YA SALDIRIDAN ÖNCE SOKULMUŞ

Saldırıya ilişkin ortaya çıkan detaylarda Rus hava üslerine yönelik saldırıda kullanılan dronların daha önce Rusya'ya sokulduğu yer aldı. Dronların daha sonra Rusya'ya sokulan ahşap kabinler ile kamyonlara saklandığı ve bu kamyonlardan hedeflerine havalandığı aktarıldı.

ZELENSKİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, sürpriz saldırının ardından ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı.

"Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Vasyl Maliuk bugünkü operasyonla ilgili bir rapor sundu" diyen Zelenski, "Kesinlikle mükemmel bir sonuç. Yalnızca Ukrayna tarafından elde edilen bir sonuç. Planlamanın başlangıcından etkili bir şekilde yürütülmesine kadar geçen bir yıl, altı ay ve dokuz gün. En uzun vadeli operasyonumuz. Operasyonu hazırlayan personelimiz zamanında Rus topraklarından çekildi. General Maliuk'a Ukrayna'nın bu başarısı için teşekkür ettim. Ukrayna Güvenlik Servisi'ne kamuoyunu operasyonun açıklanabilecek ayrıntıları ve sonuçları hakkında bilgilendirmeleri talimatını verdim" ifadelerini kullandı.

"TARİH KİTAPLARINA GEÇECEK"

Zelenski saldırının tarih kitaplarına geçeceğini söyleyerek; "Elbette, şu anda her şey açıklanamaz, ancak bunlar şüphesiz tarih kitaplarına geçecek Ukrayna eylemleridir. Ukrayna kendini savunuyor ve bunda haklı – Rusya'nın bu savaşı bitirme gerekliliğini hissetmesini sağlamak için her şeyi yapıyoruz. Savaşı başlatan Rusya'dır, savaşı bitirecek olan da Rusya olmalıdır. Zafer Ukrayna'nın olsun" diye yazdı.

Politika, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna'nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Ayhan Sevilir:
    zelensky tam bir çocuk gibi devamlı gıcık oyun bozanı oynuyor. Putin bunun intikamını misliyle alır ve gerçekten tarih kitaplarına gecersin 409 54 Yanıtla
  • krdg85:
    üç güne ananınizi aglatacaklar bunu bilmeyen yok yazik 315 33 Yanıtla
  • Volkan Tuncer:
    Rusya Ukrayna ile değil t0m Avrupa ile savaşıyor. 292 21 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    Rusya, Ukrayna da da kendi dininden olanlarin yaşadığı için dikkatli yaklaşıyordu. eğer Rusya da acımadan girerse Ukrayna için felaket olur 253 26 Yanıtla
  • mesut öztaş:
    Rusya bu 2 kere dusunmek lazim.ukrayna icin zor bir donem. 234 23 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Türkiye’ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler
14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı 14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı
Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak
Bir zamanlar Fenerbahçe’deydi Damien Comolli, Juventus’un yeni genel müdürü oldu Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Damien Comolli, Juventus'un yeni genel müdürü oldu
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
Aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlik görevlileri tarafından darp edildi Aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlik görevlileri tarafından darp edildi
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
İBB’ye operasyonda çok konuşulacak iddia Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler İBB'ye operasyonda çok konuşulacak iddia! Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler

16:20
İstanbul’daki barış zirvesi sonrası Zelenski’den ilk açıklama: Esir takası hazırlığındayız
İstanbul'daki barış zirvesi sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Esir takası hazırlığındayız
15:57
Trafikte çılgına dönen İlker Aksum’dan ağır küfür ve hakaret
Trafikte çılgına dönen İlker Aksum'dan ağır küfür ve hakaret!
15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
14:09
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı İfadesi pes dedirtti
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti
13:46
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
22:21
Yüksel Yıldırım’dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
Yüksel Yıldırım'dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
22:13
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
22:01
Süper Lig’de maç sonu ayrılık kararı
Süper Lig'de maç sonu ayrılık kararı
21:54
Beşiktaş’ta Solskjaer’den transfer sorusuna cevap Bölge bölge saydı
Beşiktaş'ta Solskjaer'den transfer sorusuna cevap! Bölge bölge saydı
21:35
Süper Lig’de 2024-2025 sezonu sona erdi Küme düşen ve Avrupa’ya katılan takımlar belli oldu
Süper Lig'de 2024-2025 sezonu sona erdi! Küme düşen ve Avrupa'ya katılan takımlar belli oldu
21:27
Sevgilisiyle kaldığı evi yakan kadın kaçarken kaza yaptı
Sevgilisiyle kaldığı evi yakan kadın kaçarken kaza yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2025 16:43:16. #7.13#
SON DAKİKA: Ukrayna'nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.