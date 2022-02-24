Ukrayna ordusu, esir aldığı ilk Rus askerlerinin fotoğraflarını paylaştı! - Son Dakika
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Ukrayna ordusu, esir aldığı ilk Rus askerlerinin fotoğraflarını paylaştı!

24.02.2022 19:10

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan çatışmalar tüm şiddetiyle devam ederken, Ukrayna ordusu yakalanan 2 Rus askerinin fotoğraflarını ve bilgilerini paylaştı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde günden güne artan gerilim sonucunda bu sabah resmi olarak ordusuna operasyon emri verdi. Ukraynalı yetkililer, saldırılarda 50 Rus askerini öldürüldüğünü ve 7 Rus uçağının düşürüldüğünü açıkladı. Ukrayna kanadından ise 40 asker hayatını kaybetti.

2 RUS ASKERİ YAKALANDI

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Ukrayna Savunma Bakanlığı, yakalanan 2 Rus askerinin fotoğraflarını ve bilgilerini paylaştı.

BAKANLIĞIN PAYLAŞIMI

Bakanlığın sosyal medya hesaplarında paylaşılan bilgilerde Rus askerlerinin bilgileri paylaşılarak, "93. Mekanize Tugay askerleri, iki Rus işgalciyi ele geçirdi. Bunlar 423. Yampol Motorlu Tüfek Alayı, askeri birlik 91701 mensupları" denildi.

Ukrayna, esir aldığı ilk Rus askerlerinin fotoğraflarını yayınladı
Ukrayna ordusu, esir aldığı ilk Rus askerlerinin fotoğraflarını paylaştı!
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Kaynak: İHA

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