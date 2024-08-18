Ukrayna Ordusu Kursk Bölgesinde Pozisyonunu Güçlendiriyor

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesinde ele geçirdiği yerlerde pozisyonunu güçlendirdiğini açıkladı. Zelenski, "General Syrskyi ayrıca kuvvetlerimizin Kursk bölgesindeki mevzilerinin güçlendirilmesi ve stabilize edilen alanın genişletilmesi konusunda da bilgi verdi" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna ordusunun Kursk'taki faaliyetlerinin 'istedikleri gibi gittiğini' belirterek, "General Syrskyi Kursk bölgesindeki ilerleyişimizin devam ettiğini bildirdi. Operasyon tam da beklediğimiz gibi gelişiyor. Ukraynalıların cesareti büyük işler başarıyor. Şimdi mevzilerimizi güçlendiriyoruz. Varlığımızın dayanak noktası giderek güçleniyor. Rus askeri personelini yakalayan ve böylece Rusya'nın elindeki savaşçılarımızın ve sivillerin serbest bırakılmasını sağlayan tüm askerlerimize ve komutanlarımıza teşekkür ediyorum. General Syrskyi ayrıca Kuvvetlerimizin Kursk bölgesindeki mevzilerinin güçlendirilmesi ve istikrara kavuşturulan alanın genişletilmesi konusunda da bilgi verdi" ifadelerini kullandı.