Ukrayna Ordusu, Rusya\'nın Kursk Bölgesine Saldırıya Geçti

UKRAYNA ordusu, Rusya'nın Kursk bölgesinde birkaç yönde saldırıya geçti.
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkesinin savunma kuvvetlerinin Rusya'nın Kursk bölgesinde saldırıya geçtiğini bildirdi. Kovalenko, "Kursk bölgesinde Ruslar çok endişeli çünkü birkaç yönde saldırıya uğradılar ve bu onlar için sürpriz oldu. Savunma güçlerimiz çalışıyor" ifadelerini kullandı.
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