Putin Batı'ya tehdit seviyesini artırdı: Blöf yapmıyorum, topraklarımızı korumak için her türlü silahı kullanırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasıyla kısmi askeri seferberlik ilan etti. Dünya televizyonlarının canlı olarak geçtiği konuşmada Putin, Batı'nın Rusya'yı yok etmeyi planladığını belirterek, "Hedefimiz Donbas'ı özgürleştirmek." dedi. Putin, nükleer silah kullanma imasında da bulunarak, "Her türlü silahı toprak bütünlüğümüzü korumak için kullanırız" diye konuştu.

"TÜM SİLAHLARIMIZI KULLANIRIZ, BU BİR BLÖF DEĞİL"

Rusya lideri Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözleri Batı'ya yönelik bir nükleer tehdit olarak yorumlanırken, "Batı'ya karşı kullanabilecek çok fazla silahımız var. Bunları kullanırız, bu bir blöf değil" sözleri de dikkat çekti.

ABD İSTİHBARATI DÜN UYARMIŞTI

ABD istihbaratı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in genel bir seferberlik kararı ilan edeceğini belirtmişti. İstihbaratın, genel seferberlik beklentisi kısmi seferberlik olarak gerçekleşmiş oldu.

RUS VEKİLDEN İNGİLİTERE İÇİN NÜKLEER TEHDİT: MARS ÇÖLÜNE ÇEVİREBİLİRİZ

Rusya Devlet Duma'sı milletvekili Andrey Gurulyov, Batı'yı ve NATO'yu canlı yayında tehdit etmişti. ABD Başkanı Joe Biden'ın "Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanabilmesine" ilişkin iddiaları reddeden Gurulyov, "Rusya, böyle birşeyi Ukrayna için yapmaz, çünkü halkımız eninde sonunda orada yaşamak zorunda kalacak [...] Biden tarafından karar alma merkezlerine karşı bir eylem olursa, ana karar alma merkezinin Berlin olduğunu anlamalı. Yalnızca evi donmakla kalmayacak, tüm ulusu tamamen kaos içinde olacak, bu da esasen kendi ölümü anlamına geliyor" ifadeleriyle ABD Başkanı'nı üstü kapalı tehdit etmişti.

ALMANYA'YA GÖNDERME

Gurulyov ayrıca, "Joe Biden, ittifakın 5. maddesine göre bir tepki verileceğini söylüyor. Ancak, stratejik nükleer silahlar yerine, taktik nükleer silahlar kullanarak Britanya Adaları'nı 3 dakika içinde bir Mars çölüne çevirirsek, Madde 5'i kullanabilirler, ama kimin için? Mars çölüne dönüşen var olmayan bir ülke mi? Cevap veremeyecekler" demişti. Rus vekil, Rusya'nın, İngiltere veya Almanya'da "nükleer silah kullanabileceğini" ileri sürerek, NATO'nun 5. maddesini ve ittifaktan bir "misilleme" olasılığını da dikkate almadı. Gurulyov Alman vatandaşlarından bahsederek, "Mutlu ve iyi beslenmiş bir Alman Burger, kış gelmeden üşümeye başlıyor" ifadelerini kullanmıştı.