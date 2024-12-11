Ukrayna, Rus Havaalanına ATACMS Füzeleriyle Saldırı Düzenledi

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RUSYA, Ukrayna'nın Rus askeri havaalanına ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Rus topraklarında bulunan Rostov bölgesindeki askeri havaalanına Amerikan yapımı uzun menzilli Ordu Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzeleriyle saldırı düzenlediğini ve bununla ilgili gerekli adımların atılacağını bildirdi.

Yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, bu sabah Rostov bölgesinde bulunan Taganrog kentindeki askeri havaalanına Batı üretimli yüksek hassasiyetli silahla saldırı düzenlediği kaydedildi. Açıklamada, "Yapılan incelemeler sonucunda, saldırıda 6 adet ATACMS füzesinin kullanıldığı belirlendi. Bunların 2'si Pantsir Hava Savunma Sistemi tarafından vuruldu, geriye kalanlar ise elektronik araçlarıyla engellendi" denildi.

Vurulan füze parçalarının düşmesi sonucu askeri personelin yaralandığı, havaalanına ait 2 bina, 3 askeri otomobil ve otoparkta sivillere ait otomobillerin hasar gördüğü belirtilen açıklamada, "Batılı uzun menzilli silahlarla yapılan bu saldırı yanıtsız kalmayacak, gerekli önlemler alınacaktır" ifadesi kullanıldı.