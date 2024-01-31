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Dünya

Ukrayna, Rusya ajanını yakaladı

Ukrayna, Rusya ajanını yakaladı

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Sumy bölgesinde gözetleme yapan Rusya Federal Servisi (FSB) ajanını yakaladıklarını açıkladı. SBU, ajanın Ukrayna ordusuna ait pozisyonları belirlemeye çalıştığını belirtti. Yakalanan ajanın Sumy'de yaşadığı ve Rus yanlısı sosyal medya paylaşımları sonrası FSB'nin dikkatini çektiği belirtildi. Ajan, Rus amiriyle mesajlaşma uygulamasından anonim şekilde iletişim kurarak fotoğraf raporları göndermiş ve suç ortaklarına kripto para ödülü gönderilmiş. Şu anda gözaltında olan ajan, müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya.

31.01.2024 12:56  Güncelleme: 13:11
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Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Sumy bölgesinde gözetleme yapan Rusya Federal Servisi (FSB) ajanını yakaladıklarını açıkladı. SBU, ajanın Ukrayna ordusuna ait pozisyonları belirlemeye çalıştığını belirtti.

SBU'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ukrayna Güvenlik Servisi, Sumy bölgesindeki Ukrayna savunma güçlerinin yerlerini keşfe çıkan bir başka FSB ajanını suçüstü yakaladı. Ajan, bölgenin sınır bölgelerinin savunmasında görev alan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin en yoğun personel ve ağır silahlarının bulunduğu yerleri tespit etmeye çalışıyordu. Suçlu, istihbarat toplamak için bölgede dolaşmış ve telefon konuşmaları kisvesi altında Ukrayna birliklerinin konumlarını gizlice kaydetmiştir" denildi.

"RUS YANLISI SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI YAPMIŞ"

SBU, yakalanan ajanın Sumy'de yaşadığını, Rus yanlısı sosyal medya paylaşımları sonrası FSB'nin dikkatini çektiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Bu sayede düşmanın planları bozuldu ve Ukraynalı savunucuların geçici üsleri olası düşman hava saldırılarından korundu. Gözaltına alınan ajan, Ağustos 2023'te Rus özel servisi tarafından uzaktan işe alınan 54 yaşında bir Sumy sakiniydi. Sosyal medya sayfasında Kremlin yanlısı yorumların yayılmasıyla FSB'nin dikkatini çekmiştir. İşe alındıktan sonra ajan, Rus amiriyle mesajlaşma uygulamasından anonim şekilde iletişim kurdu. Ayrıca bu kanal aracılığıyla fotoğraf raporları da gönderdi. Tamamlanan görevler için işgalciler, suç ortaklarına kripto yoluyla para ödülü gönderdi. Aramalar sırasında SBU, yasadışı faaliyet kanıtı içeren bir banka kartı ve bir cep telefonu ele geçirdi. Suçlu şu anda gözaltında. Müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya."

Kaynak: DHA

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