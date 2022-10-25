ABD Temsilciler Meclisi'nden Başkan Biden'a Rusya uyarısı: Doğrudan müzakerelere geçin

Ukrayna- Rusya Savaşı 8.ayını geride bırakırken ABD meclisinden şaşırtan bir hamle geldi. ABD Temsilciler Meclisi, bu konuya ilişkin Bıden'a bir mektup gönderdi.

''RUSYA İLE MÜZAKERELERİ SÜRDRÜN''

ABD Temsilciler Meclisi'nde Demokrat Washington temsilcisi Pramiya Jayapal liderliğindeki İlerlemeci Kongre Grubu, ABD Başkanı Joe Biden'a mektup yazarak Ukrayna konusundaki stratejisini değiştirmeye ve Rusya ile doğrudan müzakereleri sürdürmeye çağırdı.

''ZORLU BİR KIŞA GİRİYORUZ''

Beyaz Saray'a gönderilen ve Washington Post gazetesinin ulaştığı mektupta, zorlu bir kışa girildiği ve Cumhuriyetçilerin bu dönemde Ukrayna'ya desteği sürdürmeye çalışılması karşısında daha fazla baskı yaratabileceği belirtildi.

''CUMHURİYETÇİLER UKRAYNA'YA YARDIMI KESMEYİ HEDEFLİYORLAR''

Cumhuriyetçileri ara seçimlerde Kongre'yi devralmaları halinde Ukrayna'ya yardımı kesmeyi planladıkları kaydedilen mektupta, "Biden'ı ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı benzeri görülmemiş mali ve askeri destekle beraber provaktif bir diplomatik baskı uygulayarak ateşkese gerçekçi bir zemin arama çabalarını iki katına çıkarmaya çağırıyoruz" açıklamalarına yer verildi.