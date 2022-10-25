ABD Temsilciler Meclisi'nden Başkan Biden'a Rusya uyarısı: Doğrudan müzakerelere geçin - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Temsilciler Meclisi'nden Başkan Biden'a Rusya uyarısı: Doğrudan müzakerelere geçin

25.10.2022 14:40

ABD Temsilciler Meclisi'nde 30 liberal siyasetçiden oluşan gruptan Beyaz Saray'a gönderilen mektupta Ukrayna meselesinde politikaların değişmesi gerektiği ve Rusya ile doğrudan müzakere sürecine geçilmesi gerektiği belirtildi.

Ukrayna- Rusya Savaşı 8.ayını geride bırakırken ABD meclisinden şaşırtan bir hamle geldi. ABD Temsilciler Meclisi, bu konuya ilişkin Bıden'a bir mektup gönderdi.

''RUSYA İLE MÜZAKERELERİ SÜRDRÜN''

ABD Temsilciler Meclisi'nde Demokrat Washington temsilcisi Pramiya Jayapal liderliğindeki İlerlemeci Kongre Grubu, ABD Başkanı Joe Biden'a mektup yazarak Ukrayna konusundaki stratejisini değiştirmeye ve Rusya ile doğrudan müzakereleri sürdürmeye çağırdı.

''ZORLU BİR KIŞA GİRİYORUZ''

Beyaz Saray'a gönderilen ve Washington Post gazetesinin ulaştığı mektupta, zorlu bir kışa girildiği ve Cumhuriyetçilerin bu dönemde Ukrayna'ya desteği sürdürmeye çalışılması karşısında daha fazla baskı yaratabileceği belirtildi.

''CUMHURİYETÇİLER UKRAYNA'YA YARDIMI KESMEYİ HEDEFLİYORLAR''

Cumhuriyetçileri ara seçimlerde Kongre'yi devralmaları halinde Ukrayna'ya yardımı kesmeyi planladıkları kaydedilen mektupta, "Biden'ı ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı benzeri görülmemiş mali ve askeri destekle beraber provaktif bir diplomatik baskı uygulayarak ateşkese gerçekçi bir zemin arama çabalarını iki katına çıkarmaya çağırıyoruz" açıklamalarına yer verildi.

YORUMLAR
500
Elon Musk'ın attığı Yunanca tweet gündem oldu! Yunanlar, 'savaşa vurgu' olarak algıladıkları tweetle 'Sıra bize mi geldi?' sorunu yöneltti Elon Musk'ın attığı Yunanca tweet gündem oldu! Yunanlar, 'savaşa vurgu' olarak algıladıkları tweetle 'Sıra bize mi geldi?' sorunu yöneltti Son dakika haber... İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: 'Rusya'ya Ukrayna savaşından önce silah sattık' Son dakika haber... İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: 'Rusya'ya Ukrayna savaşından önce silah sattık'

Joe Biden, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Temsilciler Meclisi'nden Başkan Biden'a Rusya uyarısı: Doğrudan müzakerelere geçin - Son Dakika


Son Dakika
14:40 Ameliyat edilen Binali Yıldırım'ın paylaşımına beğeni yağdı
14:35 İYİ Parti lideri Akşener'in konuşması sırasında Yavaş ve İmamoğlu'nun paylaşımları dikkat çekti
14:20 Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda HDP'nin son kararı belli oldu
14:12 MasterChef'in sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın sürpriz buluşması sosyal medyayı salladı
14:01 ABD Temsilciler Meclisi'nden Başkan Biden'a Rusya uyarısı: Doğrudan müzakerelere geçin
13:54 İSKİ atık su arıtma tesisi açılışında Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya saldırıda bulunuldu
13:43 Kral Charles, İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak'a hükümet kurma yetkisi verdi
13:33 Elon Musk'ın attığı Yunanca tweet gündem oldu! Yunanlar, "savaşa vurgu" olarak algıladıkları tweetle "Sıra bize mi geldi?" sorunu yöneltti
13:28 İngiliz basını yazdı: Rusya lideri Putin, halefi olarak Sergei Kiriyenko'yu seçti
13:18 50 yıldır duş almamasına rağmen sağlık sorunu bulunmayan adam 94 yaşında hayata gözlerini yumdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2022 14:51:33. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Temsilciler Meclisi'nden Başkan Biden'a Rusya uyarısı: Doğrudan müzakerelere geçin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement