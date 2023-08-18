Ukrayna, Rusya'ya ait 15 milyon değerindeki Ka-52 Alligator helikopterini havada imha etti - Son Dakika

Ukrayna, Rusya'ya ait 15 milyon değerindeki Ka-52 Alligator helikopterini havada imha etti

Son Güncelleme: 18.08.2023 15:14

Vladimir Putin'in övündüğü Ka-52 Alligator helikopteri, dumanlı bir alev topuyla yere çakıldı. Sıkıntılı görüntüler, helikopterin Robotyne üzerinde havada vurulduğunu gösteriyor. Ukrayna savunma bakanlığı aynı gün Bakhmut yakınlarında ikinci bir Ka-52'yi düşürdüklerini iddia etti. Ka-52 helikopterleri Ukrayna'ya karşı başlatılan karşı saldırının ilk günlerinde birçok soruna neden oldu. Putin, sevdiği Ka-52'leri 'dünyanın en iyi helikopter saldırı gemisi' olarak adlandırıyor. Rusya'nın saldırıya yaklaşık 100 tane ile başladığı iddia ediliyor - ancak şu anda sadece 25 tane olduğu bildiriliyor. Ka-52'deki Putin'in en üst komutanlarından biri, Ukrayna'da düşen helikopterde öldü, savunma kaynakları iddia etti.

Vladimir Putin'in övündüğü Ka-52 Alligator helikopteri, dumanlı bir alev topuyla yere çakıldı.

Ukrayna Rusya'ya ait 15 milyon değerindeki Ka-52 Alligator helikopteri havada imha etti

Sıkıntılı görüntüler, helikopterin Robotyne üzerinde havada vurulduğunu gösteriyor.

Helikopterin vurulduğu görülüyor ve ardından yere düşüyor.

Dev bir ateş topu ardından patlar - dev bir siyah duman sütunu havaya yükselir.

Ukrayna savunma bakanlığı aynı gün Bakhmut yakınlarında ikinci bir Ka-52'yi düşürdüklerini iddia etti.

Ka-52 helikopterleri Ukrayna'ya karşı başlatılan karşı saldırının ilk günlerinde birçok soruna neden oldu.

Ukrayna, daha fazlasını vurduklarını iddia ederek hava savunma silahlarını ileri taşıma yolları buluyor gibi görünüyor.

Putin, sevdiği Ka-52'leri "dünyanın en iyi helikopter saldırı gemisi" olarak adlandırıyor - her biri 12 milyon sterlinin üzerinde maliyeti olan.

Rusya'nın saldırıya yaklaşık 100 tane ile başladığı iddia ediliyor - ancak şu anda sadece 25 tane olduğu bildiriliyor, The Economist rapor ediyor.

Münih Güvenlik Konferansı'nda Ukrayna uzmanı olan Nico Lange, Kiev'in kuvvetlerinin Rus silahlarını, Ka-52 helikopterleri gibi, "parça parça" alarak aldığını söyledi.

İngiltere Savunma Bakanlığı önceden saldırıya uğrayan helikopterin Moskova'ya Ukrayna'da güçlü bir avantaj sağladığını söyledi.

Ukrayna Rusya'ya ait 15 milyon değerindeki Ka-52 Alligator helikopteri havada imha etti

Ka-52'deki Putin'in en üst komutanlarından biri, Ukrayna'da düşen helikopterde öldü, savunma kaynakları iddia etti.

Ukrayna Deniz Piyadeleri tarafından açıklanan bir resim, saldırının gerçekleştiğini ve Doğu Donbas'taki cephe hattındaki enkazı gösterdi.

Ölümcül Ka-52 Alligator, Ukrayna'nın 38. Deniz Piyadeleri tarafından Donetsk yakınlarında vurulduğu açıklandı.

Bir üst düzey Rus komutanın vurulduğu ve başka bir subayın da öldüğü bildirildi.

Abdullah Teymur
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Son Dakika Dünya Ukrayna, Rusya'ya ait 15 milyon değerindeki Ka-52 Alligator helikopterini havada imha etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna, Rusya'ya ait 15 milyon değerindeki Ka-52 Alligator helikopterini havada imha etti - Son Dakika
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