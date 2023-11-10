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Ukrayna, Rusya'ya ait çıkarma gemilerini vurdu - Son Dakika

Ukrayna, Rusya'ya ait çıkarma gemilerini vurdu

Ukrayna, Rusya\'ya ait çıkarma gemilerini vurdu
10.11.2023 13:01

Ukrayna ordusu, Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'da bulunan Rus Karadeniz Filosu'na ait çıkarma gemilerini vurdu. Operasyon sonucunda vurulan gemi sayısı belirtilmezken, Ukrayna basınında 2 çıkarma gemisinin vurulduğu ifade edildi. Rusya ise Ukrayna ordusunun gece saatlerinde Rus topraklarına insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı.

Ukrayna ordusunun, Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'da Rus Karadeniz Filosu'na ait çıkarma gemilerini vurduğu bildirildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun ilhak edilen Kırım'a operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyon sonucu Rus Karadeniz Filosu'na ait zırhlı araçlarla yüklü çıkarma gemilerinin vurulduğu aktarılan açıklamada, vurulan gemi sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Ukrayna basınında ise Rus ordusuna ait 2 çıkarma gemisinin vurulduğu ifade edildi.

Rusya: Ukrayna, İHA saldırısı girişiminde bulundu

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Rus topraklarındaki tesislere insansız hava araçlarıyla (İHA) gece saatlerinde saldırı girişiminde bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Kırım ve Rusya'nın Tula bölgesi üzerinde toplam 3 İHA'nın, Rus hava savunma sistemlerince yok edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Karadeniz, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna, Rusya'ya ait çıkarma gemilerini vurdu - Son Dakika
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