Ukrayna Savaşı: Dünya Bankası'na göre bu yıl Ukrayna ekonomisi yüzde 45, Rusya ekonomisi yüzde 11 küçülecek - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Ukrayna Savaşı: Dünya Bankası'na göre bu yıl Ukrayna ekonomisi yüzde 45, Rusya ekonomisi yüzde 11 küçülecek

11.04.2022 01:59
Ukrayna Savaşı: Dünya Bankası'na göre bu yıl Ukrayna ekonomisi yüzde 45, Rusya ekonomisi yüzde 11 küçülecek

Dünya Bankası, Ukrayna ekonomisinin bu yıl Rusya'nın ülkeyi işgale başlaması ve çıkan savaş yüzünden yüzde 45 küçüleceğini tahmin ettiğini açıkladı.

Dünya Bankası, Ukrayna ekonomisinin bu yıl Rusya'nın ülkeyi işgale başlaması ve çıkan savaş yüzünden yüzde 45 küçüleceğini tahmin ettiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, Ukrayna'nın ayakta kalması için derhal büyük bir maddi desteğe ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Dünya Bankası işgal sonrası Ukrayna'ya yaklaşık 1 milyar dolar yardım yapmış, önümüzdeki aylarda da 2 milyar dolar daha yardım sözü vermişti.

Ukrayna, dünyanın önde gelen ayçiçek yağı ve buğday ihracatçıları arasında yer alıyor.

Ancak Rusya'nın 24 Şubat'ta ülkeyi işgale başlaması, Ukrayna'nın ayçiçek yağı ve buğday ihracatını da durma noktasına getirdi.

'Rusya ekonomisi de 2022'de yüzde 11,2 küçülecek'

Dünya Bankası, Rusya ekonomisinin de yaptırımlar nedeniyle muhtemelen bu yıl yüzde 11,2 küçüleceğini açıkladı.

Rusya'nın işgali öncesi Ukrayna'nın nüfusu yaklaşık 44 milyondu.

İşgal ve savaş nedeniyle Ukraynalıların yaklaşık yüzde 25'i evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Dünya Bankası'nın bu yıl resesyona girmesini öngördüğü diğer ülkeler arasında Belarus, Kırghızistan, Moldova ve Tacikistan da bulunuyor.

Washington merkezli kuruluşa göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve sonucunda çıkan savaş, Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkelerine ekonomik olarak Covid-19 pandemisinden daha fazla zarar verecek.

Ukrayna Savaşı: Dünya Bankası'na göre bu yıl Ukrayna ekonomisi yüzde 45, Rusya ekonomisi yüzde 11 küçülecek
YORUMLAR
500
Ukrayna Başsavcısı Venediktova: 'Kiev bölgesinde bin 200'den fazla ceset bulundu' Ukrayna Başsavcısı Venediktova: 'Kiev bölgesinde bin 200'den fazla ceset bulundu' Son dakika haberleri | Rusya: Ukrayna'da yabancı savaşçıların karargahı ve S-300 sistemlerini roketlerle vurduk Son dakika haberleri | Rusya: Ukrayna'da yabancı savaşçıların karargahı ve S-300 sistemlerini roketlerle vurduk

Dünya Bankası, Ukrayna, Savaş, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna Savaşı: Dünya Bankası'na göre bu yıl Ukrayna ekonomisi yüzde 45, Rusya ekonomisi yüzde 11 küçülecek - Son Dakika

BBC

Son Dakika
00:41 Domenec Torrent'ten derbi sonrası Türkiye eleştirisi: Biz de böyle yaparız
00:26 Cezaevinden izinli çıktı, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!
00:12 Sağlık Bakanı Koca'dan esprili koronavirüs paylaşımı: Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz
00:01 Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında bayıldı! "Reklama gidin, vallahi çok kötüyüm" dedi
23:56 Meteoroloji uyardı! Nisan ayında kar geliyor
23:54 Pakistan, başbakanlıktan alınan Khan için sokağa döküldü
23:35 Derbi sonrası Fenerbahçeli Serdar Dursun'dan canlı yayında Aziz Yıldırım'a gönderme!
23:07 Mert Hakan'dan derbi sonrası taraftara hem çağrı hem gönderme!
23:06 Fenerbahçe Galatasaray'ı tiye aldı! "Bir aslan miyav dedi" videosu sosyal medyayı salladı
22:31 Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 02:06:49. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna Savaşı: Dünya Bankası'na göre bu yıl Ukrayna ekonomisi yüzde 45, Rusya ekonomisi yüzde 11 küçülecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement