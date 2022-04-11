Ukrayna Savaşı: Dünya Bankası'na göre bu yıl Ukrayna ekonomisi yüzde 45, Rusya ekonomisi yüzde 11 küçülecek - Son Dakika

Dünya Bankası, Ukrayna ekonomisinin bu yıl Rusya'nın ülkeyi işgale başlaması ve çıkan savaş yüzünden yüzde 45 küçüleceğini tahmin ettiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, Ukrayna'nın ayakta kalması için derhal büyük bir maddi desteğe ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Dünya Bankası işgal sonrası Ukrayna'ya yaklaşık 1 milyar dolar yardım yapmış, önümüzdeki aylarda da 2 milyar dolar daha yardım sözü vermişti.

Ukrayna, dünyanın önde gelen ayçiçek yağı ve buğday ihracatçıları arasında yer alıyor.

Ancak Rusya'nın 24 Şubat'ta ülkeyi işgale başlaması, Ukrayna'nın ayçiçek yağı ve buğday ihracatını da durma noktasına getirdi.

'Rusya ekonomisi de 2022'de yüzde 11,2 küçülecek'

Dünya Bankası, Rusya ekonomisinin de yaptırımlar nedeniyle muhtemelen bu yıl yüzde 11,2 küçüleceğini açıkladı.

Rusya'nın işgali öncesi Ukrayna'nın nüfusu yaklaşık 44 milyondu.

İşgal ve savaş nedeniyle Ukraynalıların yaklaşık yüzde 25'i evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Dünya Bankası'nın bu yıl resesyona girmesini öngördüğü diğer ülkeler arasında Belarus, Kırghızistan, Moldova ve Tacikistan da bulunuyor.

Washington merkezli kuruluşa göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve sonucunda çıkan savaş, Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkelerine ekonomik olarak Covid-19 pandemisinden daha fazla zarar verecek.